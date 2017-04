Audi planeja produzir mais dois novos modelos da linha Q

A Audi irá expandir seu portfólio com dois novos modelos Q: o Q8 entrará em linha na Bratislava, na Eslováquia, em 2018, e o primeiro Audi Q4 será fabricado em Gy?r, na Hungria, em 2019.

“Vamos integrar dois modelos Q completamente novos à rede de produção existente, e isso aumentará a nossa competitividade em um segmento extremamente importante”, destaca o membro do Board para Gestão de Produção, o Prof. Dr. Hubert Waltl.

Com o Audi Q8, a marca abrirá um novo segmento para os seus modelos topo de linha. O SUV premium em estilo coupé combina grande espaço interno com design arrojado e oferece as últimas tecnologias em assistência e infotainment. A produção da Audi na Bratislava, onde o novo modelo entrará em linha em 2018, também é responsável pela fabricação do Audi Q7 desde 2005. Além disso, a segunda geração do SUV também é feita lá, assim como a versão S e o Q7 e-tron plug-in híbrido.

A produção do Audi Q4 será iniciada na Hungria em 2019, em Gy?r. Com este modelo, a marca entrará no segmento de utilitários compactos (CUVs). O esportivo Audi Q4, com seu estilo coupé típico, será posicionado entre o Audi Q3 e o Q5. Até 2018, a Audi Hungria será também responsável pela fabricação do SUV compacto Q3, que, por enquanto, está sendo produzido em Martorell, na Espanha.

Veja Também

Comentários