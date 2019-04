Audi oferece condições especiais para diversos modelos da marca até fim de abril

Descontos alcançam até R$ 40.000,00, dependendo do modelo, em relação ao preço de tabela - Foto: Divulgação

A Audi do Brasil prepara uma grande oferta para os clientes da marca em diversos modelos. Dois dos veículos mais desejados, A5 Sportback e Q5, terão descontos especiais até fim de abril que chegam a R$ 20.000,00 e R$ 40.000,00, respectivamente, sobre o preço de tabela dependendo da versão escolhida.

Os clientes que buscam uma opção mais dinâmica e esportiva podem aproveitar o desempenho do A5 Sportback em suas versões Prestige, Prestige Plus, Performance e Performance Black. Já os clientes que preferem SUV podem optar pelo Q5 nas versões Prestige, Prestige Plus, Black e Security: a segunda geração do modelo está ainda mais potente com espaço interior extremamente confortável para quem deseja o melhor da marca.

"Até o fim do mês, todas as nossas concessionárias poderão apresentar aos clientes estas condições especiais para modelos que trazem toda a esportividade, conforto e tecnologia da Audi. São benefícios para atrair novos consumidores e também convidar os nossos clientes a pensarem na atualização de seus modelos atuais", destaca Daniel Rojas, diretor de vendas da Audi do Brasil.

Os designers da Audi uniram um contorno único com uma superfície atlética no desenho do novo A5 Sportback. A carroceria é a mais leve de seu segmento. O motor 2.0 TFSI equipa o modelo nas versões Prestige e Prestige Plus, desenvolvendo 190 cv de potência e torque de 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,5 segundos. Nas versões de topo, Performance e Perfomance Black, ambos com tração quattro, o 2.0 TFSI rende 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. Em termos de desempenho, chegam aos 100 km/h em 6 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h. As quatro versões contam com transmissão S tronic de sete velocidades, com dupla embreagem e trocas de marchas quase instantâneas.

Já o Q5 é equipado com o potente e eficiente motor 2.0 TFSI a gasolina com 1.984 cm3 de cilindrada. O propulsor desenvolve 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. Em termos de desempenho, o SUV chega aos 100 km/h em 6,3 segundos e sua velocidade máxima é de 237 km/h. O modelo cresceu em relação à geração anterior, mas o peso em ordem de marcha foi reduzido em aproximadamente 50 kg além de oferecer em todas as versões a exclusiva tração quattro. O interior oferece bastante espaço para cinco ocupantes e ultrapassa os seus competidores em dimensões essenciais. Suas linhas horizontais destacam a impressão de largura e conforto, enquanto uma tira tridimensional atravessa toda a largura do painel de instrumentos. Um novo conceito de linha de equipamentos oferece aos clientes uma vasta seleção de cores e materiais.

Escolha dos Sonhos: Audi A3, Audi A4 e Audi Q3

Como parte do programa de incentivos nas 48 concessionárias de sua rede no País, a Audi do Brasil oferece também um plano de descontos promocionais em três linhas da sua gama de veículos. Até o fim do mês, estará no ar a campanha Escolha dos Sonhos, que traz diversos incentivos para os clientes nos modelos A3 Sedan, A4 Sedan e Q3.

No Audi A4 Sedan, modelo mais vendido da marca no mundo, além da supervalorização do seu usado, o cliente ganha três anos de revisão grátis. No Audi A3 Sedan e Audi Q3, o consumidor pode escolher entre a supervalorização do usado e taxa 0% ou os três anos de revisão gratuita.

Um dos modelos de maior sucesso da Audi em todo mundo, o Audi A3 Sedan chegou ao mercado brasileiro com novo design de faróis, lanternas, grade e para-choques, tornando o carro ainda mais atraente. As versões Prestige e Prestige Plus contam com o motor 1.4 TFSI flex produzido no Brasil, com 150 cv de potência e 250 Nm de torque disponível a apenas 1.500 rpm, otimizando o desempenho nas condições de uso mais freqüentes e reduzindo o consumo de combustível no trânsito urbano, em velocidades moderadas. Na versão Performance, o modelo é equipado com motor 2.0 TFSI de 220 cv de potência e torque de 350 Nm com câmbio S Tronic de seis velocidades.

Modelo mais vendido da marca, o novo Audi A4 Sedan tem um estilo único e imponente. O desenho fluido com linhas concisas transmite a elegância esportiva da Audi. A grade Singleframe e com o Audi Virtual Cockpit e o Audi MMI, o modelo entrega a tecnologia necessária para manter o ambiente do veículo sempre conectado. Na versão de entrada, o motor 2.0 TFSI desenvolve 190 cv de potência e 320 Nm de torque, disponíveis entre 1.450 e 4.200 rpm.

Com linhas inspiradas nos cupês esportivos e soluções de design inovadoras para a categoria dos SUVs, o Q3 deixa claro, à primeira vista, seu caráter premium. A tecnologia TFSI flex garante baixos índices de consumo e emissões de CO2 e é complementada pelo sistema start/stop, que desliga o motor quando o carro é imobilizado, reativando-o imediatamente quando o motorista alivia o pedal do freio. Com esse conjunto, o Q3 alcança os 100 km/h em 8,9 segundos