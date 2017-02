Audi leva RS 3 Sportback ao Salão de Genebra

Na Europa, as encomendas dos RS 3 Sportback e Sedan poderão ser feitas a partir de abril e o início das vendas está programado para agosto. A chegada ao Brasil não foi divulgada, mas deve ocorrer no início de 2018 / Divulgação

A Audi levará ao Salão de Genebra (de 9 a 19 de março) o novo RS 3 Sportback. O carro utiliza o motor de cinco cilindros mais potente fabricado em série no mundo, um 2.5 com 400 cavalos. São 33 cv a mais que na versão anterior. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 4,1 segundos, de acordo com a Audi.

A velocidade máxima é de 280 km/h. Entre os destaques do modelo há dupla injeção direta no coletor de admissão e nas câmaras de combustão. No sistema de exaustão, o Audi Valvelift controla a duração de abertura das válvulas de escape dependendo da aceleração e velocidade do carro, a fim de reduzir o consumo em pequenas e médias acelerações ou para favorecer a potência em rotações altas.

O controle de estabilidade e outros sistemas eletrônicos têm ajuste específico para o RS 3. O câmbio automático de dupla embreagem tem sete marchas. A tração é a Audi Quattro, integral. As suspensões são 2,5 centímetros mais baixas em relação ao A3 normal. As rodas têm 19 polegadas de diâmetro e calçam pneus 235/35. Os discos de freio dianteiros originais, de aço, podem ser trocados por um par opcional de fibra de carbono.



Alguns detalhes externos mudaram, como o para-choque dianteiro, por exemplo. Por dentro o carro recebe bancos esportivos com apoios laterais maiores e revestimento de couro. Na Europa, as encomendas dos RS 3 Sportback e Sedan poderão ser feitas a partir de abril e o início das vendas está programado para agosto. A chegada ao Brasil não foi divulgada, mas deve ocorrer no início de 2018.

Veja Também

Comentários