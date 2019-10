Audi lança campanha digital sobre o A3 e a mobilidade urbana com a skatista Karen Jonz

Atleta tetracampeã mundial de skate estrela a campanha - Foto: Divulgação/Assessoria

A Audi do Brasil apresenta nesta quarta-feira (9) sua nova campanha digital sobre o A3, veículo mais comercializado da marca e líder em seu segmento, e a mobilidade urbana estrelada pela skatista Karen Jonz, tetracampeã mundial na modalidade.

A atleta é a estrela de um filme de 1 minuto e outros três de 15 segundos para Instagram, que serão veiculados em plataformas digitais. A campanha retrata a importância da mobilidade urbana e da integração de diferentes meios de transporte, com a mensagem de que cada pessoa tem a liberdade de escolher como se locomover e que o A3 faz parte deste contexto.

No filme, a skatista utiliza diferentes tipos de condução no dia-a-dia, como skate, patinete, bicicleta e, também, um Audi A3 edição especial 25 anos, reforçando esta liberdade de escolha e a emoção de dirigir. No final ela conclui: “os tempos mudam, a paixão fica”. A campanha foi criada e desenvolvida pela agência CUBOCC.

“A mobilidade está se transformando com a oferta cada vez maior de diferentes alternativas de transporte, principalmente nos grandes centros urbanos. Entendemos que as opções são complementares e que as pessoas utilizarão aquelas que melhor se adequam às próprias necessidades. Dentro deste contexto, um carro premium, como o Audi A3, entrega emoção, tecnologia e liberdade para o dia-a-dia”, diz Cláudio Rawicz, diretor de comunicação da Audi do Brasil.

Na visão de Márcio Avólio, gerente de marketing da Audi do Brasil, “o A3 é um veículo completo que tem acompanhado a transformação da mobilidade. Esse filme reconhece esse novo contexto e a liberdade de optar por diferentes modais na cidade. Na nossa visão, a experiência e a emoção de dirigir também fazem parte da escolha dos clientes”.

Para Felipe Belinky, chefe de operações da CUBOCC, a campanha aproxima a Audi do contexto atual de mobilidade dos consumidores e potenciais consumidores de veículos premium no Brasil: “Em um mundo onde as pessoas se movem cada vez mais de diferentes maneiras, a Audi celebra a mobilidade, ao mesmo tempo em que resgata a paixão e a emoção por dirigir”.

Amigos do A3

Além da campanha, a Audi desenvolveu uma plataforma para ativação de conteúdo do modelo Audi A3. Batizada de “Amigos Audi A3”, a iniciativa reúne um grupo de cinco influenciadores de São Paulo e Rio de Janeiro e reforça a estratégia de ampliar a percepção da marca no ambiente digital, além de explorar as características do modelo mais vendido da marca no Brasil e líder em seu segmento.

Aline Riscado, Arthur Aguiar, Cássio Reis, Jayme Matarazzo e Julia Faria compõem o time que, durante seis meses, participará de uma imersão no universo Audi A3. Cada um deles está dirigindo o modelo durante o período, com o objetivo de criar uma série de conteúdos que estejam alinhados aos seus estilos de vida, ressaltando os atributos do veículo. As personalidades escolhidas conversam com públicos distintos, da mesma forma do A3, que é um modelo versátil e que atende a diversos perfis.

Três gerações no Brasil: reflexo da história da marca

Com forte apelo no mercado nacional, o Audi A3 já passou por diversas mudanças desde o início da sua produção no Brasil. Foram três gerações lançadas desde a primeira versão fabricada no País, entre 1999 e 2004. Na primeira delas e em versão hatch, o modelo apresentava quatro diferentes versões de motorização e apostou em uma categoria pouco explorada.

A segunda geração do modelo foi apresentada em 2003 com transmissão S-tronic e motores com injeção direta. Um ano depois chegou ao mercado o primeiro A3 Sportback. Em 2012, o primeiro A3 Sedan foi apresentado na Alemanha até que, em 2015, começa a ser produzido na fábrica da Audi do Brasil em São José dos Pinhais, PR.