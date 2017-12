Audi é eleita a empresa que mais respeita os consumidores na categoria “Carros de Luxo”

“Nossa meta é melhorar o atendimento constantemente e satisfazer as necessidades dos consumidores com eficiência, buscando iniciativas inovadoras e solucionando eventuais problemas com rapidez”, completa. - Foto: Audi

São Paulo, 14 de dezembro de 2017 – A Audi recebeu nesta quinta-feira (14), no Hotel Renaissance, em São Paulo, o prêmio “Empresas que Mais Respeitam os Consumidores” na categoria “Carros de Luxo”. O estudo, realizado pela revista Consumidor Moderno com pesquisa de A Ponte Estratégia – consultoria que presta serviços de negócios, marketing e comunicação –, tem como objetivo identificar as empresas que mais respeitam o consumidor com base na experiência dos próprios clientes.

Para os resultados da pesquisa, a consultoria aplicou um questionário online para representantes das classes A, B, C e D, dos sexos feminino e masculino, maiores de 18 anos. Cada consumidor avaliou até seis segmentos o qual é usuário para que a real experiência fosse mensurada, além de responderem perguntas sobre a importância do respeito ao cliente para a empresa. A média de cada concorrente foi calculada com base nas notas recebidas.

“O respeito ao consumidor é um alicerce da marca e o ponto de partida da área de pós-vendas. Todos os treinamentos e projetos iniciados em nosso setor têm como foco a satisfação do cliente”, afirma Thiago Lemes, Diretor de Pós-Vendas da Audi do Brasil. “Nossa meta é melhorar o atendimento constantemente e satisfazer as necessidades dos consumidores com eficiência, buscando iniciativas inovadoras e solucionando eventuais problemas com rapidez”, completa.