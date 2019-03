Espaço de motocicletas tem 100 metros quadrados, oficina e pátio exclusivos - (Fotos: Ducati/Divulgação)

A Audi do Brasil e a Ducati do Brasil inauguraram em Campo Grande-MS, o primeiro modelo de concessionária integrada do País em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Grupo Autobel será o responsável por comercializar as motocicletas da empresa italiana ao lado dos veículos alemães que já são vendidos na cidade.

O novo formato incluirá um espaço exclusivo de 100 metros quadrados para motocicletas com oficina e pátio. Já a área de showroom apresentará um novo modelo de exposição - as motocicletas estarão distribuídas pela concessionária ao lado dos carros da Audi, exemplificando a sinergia entre os modelos de quatro e duas rodas.



Diego Borghi (Ducati), Cristiano Gionco (Autobel) e Johannes Roscheck (Audi)

“Esta inauguração representa um benefício direto aos nossos consumidores, pois eles terão a chance de ver em um mesmo local produtos Audi e Ducati, que trazem em seu DNA muita tecnologia, sofisticação e esportividade”, afirma Johannes Roscheck, CEO e presidente da Audi do Brasil.

Com a chegada da Ducati, a concessionária passa a oferecer um portfólio de produtos ainda mais sofisticado, como os modelos da linha Multistrada, família Panigale, e modelos da família Monster, Diavel e XDiavel, Scrambler e Supersport. Os modelos complementam a extensa lista de veículos Audi já vendidos na região com as famílias A, Q e os esportivos da Audi Sport.



A 10a. concessionária Ducati no Brasil abriu suas portas na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, ontem, quinta-feira, dia 22 de março

A expectativa com a nova Ducati Campo Grande é suprir as mais variadas necessidades dos clientes, através de produtos, serviços e uma plataforma de experiência exclusiva. “Assim como nós, o campo-grandense é apaixonado por duas e quatro rodas, por isso, o mercado da região é muito promissor e deverá superar as expectativas”, prevê Diego Borghi, presidente da Ducati do Brasil

“O sonho de quem atua com distribuição no setor automotivo é representar marcas conceituadas e superar as expectativas dos clientes. Nosso foco é atuar de forma ativa em vendas e pós-vendas, investir na estrutura da concessionária com ferramental excelente e alta qualificação da equipe”, destaca Cristiano Gionco, diretor do grupo Autobel.



A marca italiana é especializada em motos esportivas.

Esta será a décima concessionária da marca italiana no País, a primeira na cidade. Está localizada na Av. Afonso Pena, 5720, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande/MS, região nobre para o setor automotivo e local privilegiado da capital sul- mato-grossense.

Serviço

Audi Center Campo Grande

Concessionária Audi e Ducati em Campo Grande

Endereço: Av. Afonso Pena, 5720 - Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS, 79040-010

Telefone: (67) 3041-8800