Audi do Brasil lança campanha publicitária do SUV Q5 estrelada por Isabelle Drummond

Em um dos filmes, a imagem do Audi Q5 aparece reduzida no equipamento de projeção do exame de visão. Isabelle consegue enxergar um Audi. A imagem vai aumentando durante os testes, até que o carro se materializa, derruba a parede e invade o consultório - Foto: Divulgação

A campanha é nacional e representa o maior investimento de publicidade da Audi este ano. Foi desenvolvida pela AlmapBBDO e é veiculada em formatos exclusivos e adaptados para mídias online e off-line. Os vídeos foram produzidos pela O2 Filmes e dirigidos por Ian SBF, diretor do Porta dos Fundos.

São quatro filmes, sendo um de 30 segundos e três de 15 segundos, com sacada humorística que acontecem dentro de um consultório de oftalmologia, onde Isabelle passa por testes de visão e lê mensagens relacionadas ao carro no equipamento do exame. Além de reforçar alguns dos principais atributos do Audi Q5, como performance, tecnologia, design e conforto, a campanha destaca também as novas condições especiais para aquisição do veículo.

Nos filmes para o Instagram, ainda na situação do exame oftalmológico, Isabelle lê na tela os atributos do carro e também as condições especiais para compra do veículo. Nesse momento, o oftalmologista sai do consultório e bate a porta, dando a entender que foi correndo comprar o Audi Q5.

Reconhecida não só no meio artístico, mas também por seu espírito empreendedor e altruísta, Isabelle integra a lista da Forbes que elege os 10 brasileiros de destaque com menos de 30 anos.

"O Q5 é um veículo extremamente completo e versátil. É um SUV que entrega ótimo desempenho, conforto, segurança, tecnologia, esportividade e a tração integral quattro, marca registrada da Audi. Os clientes que já o possuem são extremamente satisfeitos e tenho a certeza de que os novos clientes também se tornarão fãs do modelo", afirma Cláudio Rawicz, diretor de comunicação da Audi do Brasil.

Para Márcio Avolio, gerente de marketing da Audi do Brasil, "a nova campanha é uma produção genuinamente nacional e traz um toque de humor interessante, que demonstra mais uma vez o nosso foco em criar uma forte conexão com o público. Além disso, o talento e a jovialidade da Isabelle têm tudo a ver com as características de inovação e ousadia da Audi, que tem como objetivo ser a marca mais desejada do mercado premium brasileiro".

A campanha está disponível na página da Audi do Brasil no Youtube.

Audi Q5

Em sua segunda geração, o Audi Q5 é um modelo preparado para todas as ocasiões, com tração integral permanente quattro, alta eficiência e uma completa lista de sistemas de entretenimento e assistência ao motorista. Disponível em quatro versões, o Q5 é equipado com o potente e eficiente motor 2.0 TFSI a gasolina de 1.984 cm3 de cilindrada. O propulsor desenvolve 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. Em termos de desempenho, o SUV chega aos 100 km/h em 6,3 segundos. A transmissão é a S tronic de sete velocidades e dupla embreagem.

Desde a versão de entrada Prestige, o Q5 traz uma extensa lista de equipamentos de série. Entre os destaques estão sistema Audi drive select, ar-condicionado automático, bancos dianteiros com ajuste lombar, computador de bordo com display colorido, controle de cruzeiro com limitador de velocidade, sensor de luz e chuva, volante multifuncional, sistema de monitoramento dos pneus, faróis com ajuste automático de altura, auto hold, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, Audi smartphone Interface, Audi connect e sistema de navegação.

A versão Prestige Plus acrescenta a esse pacote ar-condicionado de três zonas, bancos dianteiros esportivos e com memória para o do motorista, Audi virtual cockpit, teto solar panorâmico Open Sky, porta-malas com abertura e fechamento elétricos e sistema hands free, assistente de estacionamento Parking assist e ignição por botão Keyless Entry.

Já a Black traz ainda pacote de luzes internas customizáveis, faróis Full LED, lanternas de LED com indicação dinâmica, assistente de farol alto, frisos decorativos e longarina de teto pretos. Os opcionais, disponíveis apenas para a versão de topo, são compostos pelos pacotes Audi Side Assist, com exit warning, assistente de Tráfego Reverso e Pre sense traseiro e Assistance Tour, com controle de cruzeiro adaptativo, active lane assist e traffic jam assist.