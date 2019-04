Audi do Brasil inicia testes do SUV 100% elétrico e-tron no País

O carro é equipado com o sistema de infotainment MMI navigation plus, que inclui a tecnologia LTE Advanced, capaz de ampliar a velocidade de tráfego dos dados móveis, e um hotspot de Wi-Fi de série - Foto: Divulgação

O primeiro SUV totalmente elétrico da história da Audi, o e-tron, desembarcou no Brasil. Adequado ao ambiente urbano, o carro iniciará testes no País nas próximas semanas, após primeira aparição pública da versão de produção na pré-estreia do filme "Vingadores: Ultimato", realizada na quarta-feira, 24. No filme, o personagem Homem de Ferro possui um e-tron GT, veículo da família e-tron.

O Audi e-tron SUV passará por avaliações de compatibilidade com a infraestrutura local, avaliação de performance e autonomia em diferentes condições de temperatura e pisos mais comuns em solo brasileiro. A Audi do Brasil também promoverá alguns testes em parceria com empresas e estabelecimentos comerciais para ampliação do número de pontos de recarga disponíveis no País.

"O e-tron é um novo marco na história da Audi no mundo todo, pois é o primeiro veículo 100% elétrico produzido em série e comercializado para diversos mercados. Iniciar os testes do e-tron em território brasileiro é uma etapa muito importante no nosso planejamento de trazê-lo para o País", afirma Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

Eletrizantemente divertido de dirigir: o Audi e-tron

Parado ou em movimento, o e-tron é eletrizante. Sua silhueta expressiva, a traseira empolgante e a grade Singleframe cinza clara são indicadores da tecnologia de alta tensão que contribuem para uma experiência de condução especial. O SUV elétrico é equipado com dois motores elétricos de emissões neutras de CO2 e realmente silenciosos. Uma nova geração da tração quattro – a tração elétrica nas quatro rodas – garante excelência em aderência e dinâmica. O sistema oferece uma regulagem contínua e variável da distribuição ideal de torque entre os dois eixos – dentro de uma fração de segundo.

Um fator-chave para a característica esportiva e a excelente dinâmica é a posição baixa e central na qual o sistema de baterias é instalado. Ele fornece ao veículo uma autonomia aproximada de 400 quilômetros, ideal para percorrer longos trajetos. Com uma capacidade de carga de até 150 kW em estações de recarga rápida, ele encara novos estágios de longas distâncias após 30 minutos.

Durante mais de 90% de todas as desacelerações, o e-tron recupera a energia exclusivamente por meio de seus motores elétricos. O SUV aproveita seu potencial máximo de recuperação em combinação com o sistema de controle integrado de freios eletro-hidráulicos. A Audi é a primeira montadora do mundo a usar esse tipo de sistema em um veículo elétrico produzido em série.

A aerodinâmica inteligentemente projetada também contribui bastante na eficiência. Um dos destaques desse conceito são os espelhos retrovisores externos virtuais – uma novidade mundial em modelos de produção em série. Eles não apenas reduzem o arrasto, mas também levam a digitalização do veículo a um nível totalmente novo.

O e-tron oferece o espaço e o conforto de um típico SUV de grande porte da marca, que junto à alta qualidade de materiais e ao ótimo acabamento, tornam a mobilidade elétrica uma experiência premium. Isso também é garantido pela variedade abrangente e confiável de opções de soluções de recarga inteligente para uso doméstico ou em trânsito.

Desde o sistema de navegação com o planejador de rotas e-tron, que mostra os caminhos apropriados com postos de carregamento, cobrança automática nas estações de recarga e controle remoto via smartphone – o e-tron é extremamente conectado. O carro é equipado com o sistema de infotainment MMI navigation plus, que inclui a tecnologia LTE Advanced, capaz de ampliar a velocidade de tráfego dos dados móveis, e um hotspot de Wi-Fi de série. Além disso, diversos sistemas de assistência auxiliam o motorista. Por exemplo, o assistente de eficiência promove um estilo de condução econômica, exibindo informações preditivas e realizando a recuperação automática de energia. Se o cliente selecionar o assistente de cruzeiro adaptativo, o sistema pode também frear e acelerar o SUV de forma preditiva.