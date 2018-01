Audi do Brasil inicia capacitação de novo grupo de jovens de baixa renda

Carga horária do curso passa de 800 para 960 horas - Divulgação

A Audi do Brasil começa neste mês as aulas da nova turma do curso de ‘Manutenção de Mecânica Veicular’, realizado em parceria com a Fundação Projeto Pescar. A ação, que teve início em 2017 em São Paulo, capacita jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. Com 360 inscritos em relação a 120 no ano anterior, a procura pelo programa triplicou neste ano. Os outros projetos sociais da marca, Agentes de Leitura e Empreendedorismo na Comunidade, realizados em São José dos Pinhais, no Paraná, também permanecerão em 2018.

“O aumento do número de interessados e a satisfação dos alunos da primeira turma mostram que estamos no caminho certo. É gratificante acompanhar a evolução de um trabalho que envolve tanto comprometimento e dedicação. Levando em consideração que a educação é um dos principais pilares da estratégia global de responsabilidade social da Audi, pretendemos em 2018 aprimorar ainda mais nossos projetos sociais”, afirma Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

A turma de 2017 concluiu o curso nesta quinta-feira, dia 18. O jovem Rafael Almeida da Silva, de 19 anos, participou do programa e foi contratado pela concessionária da marca, a Audi Center SP Norte. “O curso foi muito importante para que eu conseguisse o emprego, pois ele me preparou para o mercado de trabalho. Tudo que aprendi nas aulas eu levarei comigo na minha vida pessoal e profissional”, comenta o estudante.

Neste ano, o projeto segue a mesma proposta, mas a carga horária do curso profissionalizante passou de 800 para 960 horas. A Audi mantém uma equipe técnica que leciona sobre mecânica veicular e as demais horas são voltadas para conhecimentos gerais, além de conteúdos que contemplam desenvolvimento pessoal e aspectos ligados à cidadania. Os alunos também recebem uniforme, transporte e alimentação.

Para a seleção dos aprendizes, 15 jovens de 16 a 19 anos, a Audi disponibilizou em escolas públicas da capital paulista um formulário de inscrição para ser preenchido por interessados com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Os participantes passam por uma triagem, com entrevista individual e visita domiciliar. As aulas da nova turma começam dia 29 de janeiro, no Centro de Treinamento e Competência Tecnológica da Audi.

O Projeto Pescar está presente em cinco países e já atendeu quase 28 mil jovens em situação de vulnerabilidade social, reunindo mais de 2.500 voluntários. O índice de empregabilidade dos aprendizes que passam pelos programas de capacitação oferecidos em parceria com as empresas é de mais de 90%. Mais informações em http://site.projetopescar.org.br/?page_id=141

Empreendedorismo e incentivo a leitura

Em 2018 a Audi também dará continuidade aos projetos Empreendedorismo na Comunidade e Agentes de Leitura, realizados no Paraná. O primeiro programa capacita 10 ONGs atuantes nas comunidades próximas à fábrica da empresa, em São José dos Pinhais, no Paraná, para torná-las aptas a treinar microempreendedores em situação de vulnerabilidade social. A ação é parte do projeto social “Empreendedorismo na Comunidade” que a montadora desenvolve em parceria com o governo do Estado, dentro do programa Paraná Competitivo, e com a Aliança Empreendedora. Duzentos microempreendedores pessoa-física também são beneficiados com o trabalho.

A segunda ação inclui a doação de nove mil livros para 10 bibliotecas no Paraná. A partir deste ano, voluntários farão leituras mensais e outras atividades para os frequentadores das bibliotecas, totalizando de 112 horas de oficinas.