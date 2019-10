Audi cria portal para vendas de veículos seminovos com garantia estendida

Modelos disponíveis no portal passam por programa de certificação com revisão de mais de 180 itens - Foto: Divulgação

A Audi do Brasil lança em setembro a plataforma online Audi Approved :plus para comercialização de veículos seminovos. O portal pode ser acessado por todos os consumidores e apresenta os carros disponíveis nas concessionárias da marca em território nacional. O principal objetivo com o novo posicionamento do programa é ampliar os canais de relacionamento com clientes e interessados nos modelos Audi, deixando claro benefícios e vantagens por meio de uma plataforma oficial.

A nova ferramenta permite utilizar filtros para encontrar o veículo desejado de acordo com ano, modelo, quilometragem, cor, motorização e preço. Com o acesso ao mix de produtos certificados, o cliente terá mais opções para conhecer e comprar produtos Audi com qualidade semelhante ao de um novo veículo.

“O programa Audi Approved :plus oferece ao cliente a possibilidade de adquirir um veículo seminovo ou usado da marca com o mesmo padrão de qualidade e entrega dos veículos novos comercializados em toda a rede de concessionárias da Audi. É uma iniciativa que faz parte da nossa nova estratégia de expansão do mercado de atuação e representa mais uma oportunidade de oferecer uma experiência premium aos clientes e qualquer interessado pela marca”, diz Daniel Rojas, diretor de vendas da Audi do Brasil.

Para fortalecer a divulgação do programa, a marca começa a veicular uma nova campanha nacional de marketing, batizada de Forever Young – Seu Audi seminovo, com foco em canais digitais, até o fim do ano.

A plataforma pode ser acessada pelo endereço www.seminovoaudi.com.br.

Audi Approved: plus: seleção de veículos Audi

Para ser certificado como Audi Approved :plus o veículo precisa passar por uma rigorosa inspeção de 187 itens do exterior, motor, sistema de arrefecimento, transmissão, sistema elétrico e freios, feita por uma equipe altamente capacitada da marca. Além disso, o carro precisa ter no máximo 5 anos de fabricação e até 100 mil quilômetros rodados.

Com a inclusão do veículo no programa, é emitido o Certificado Approved :plus, que oferece alguns benefícios exclusivos como garantia estendida de 1 ano além da original de fábrica e assistência 24 horas, que contempla chaveiro, despachante, transporte alternativo, hospedagem, troca de pneu, serviço de guincho e carro reserva.

Os veículos seminovos do Audi Approved :plus contam com condições especiais exclusivas de financiamento oferecidas pelo Audi Financial Services. De acordo com o modelo escolhido, é possível obter taxas diferenciadas e parcelas fixas mensais.