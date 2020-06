Audi confirma RS 6, RS 7, RS Q3, RS Q3 Sportback e RS Q8 no Brasil

Audi RS Q8 - (Foto: Divulgação)

A Audi do Brasil confirma de uma só vez a chegada de cinco veículos da linha esportiva: os novos RS 6 Avant, RS 7 Sportback, RS Q3 nas carrocerias SUV e Sportback e RS Q8. Com o objetivo de oferecer uma experiência de direção antes da decisão de compra, a marca trouxe quatro dessas novidades diretamente da Europa para uma ação exclusiva, no início de julho, com um pequeno grupo de clientes.

A Audi do Brasil também importou temporariamente uma unidade do novo R8, já confirmado para este ano. O superesportivo da marca está em período de pré-vendas e os primeiros clientes puderam personalizar diversos itens antes da produção para ter o veículo exatamente como queriam – eram mais de 1,6 milhão de combinações possíveis. As unidades disponíveis para este ano se esgotaram em uma semana.

Este modelo de personalização exclusiva estará disponível para os clientes durante a ação, proporcionando aos participantes a possibilidade de configurar diversos itens de seu veículo antes mesmo da produção.

Para Johannes Roscheck, CEO e Presidente da Audi do Brasil, “os novos veículos são incríveis e representam o que há de melhor na gama de esportivos, com design marcante, dirigibilidade, esportividade e inovação característicos da marca. Cada vez mais a Audi quer oferecer esta exclusividade para os clientes e, portanto, uma ação tão especial como essa é uma oportunidade única para que os interessados conheçam e personalizem seu veículo conforme seus desejos”.