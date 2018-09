Audi celebra história de 25 anos de sucesso na Hungria

Desde 1993, a Audi Hungria produziu mais de 34 milhões de motores e aproximadamente 1,21 milhão de automóveis. Cerca de 12.900 funcionários trabalham na planta de Györ. - Divulgação

A Audi Hungria celebra seu 25º aniversário em 2018. No evento de comemoração, realizado em 20 de setembro, Péter Szijjjártó, ministro húngaro do Comércio Exterior e Negócios Estrangeiros, Zsolt Borkai, prefeito da cidade de Györ, Bram Schot, presidente interino do Conselho de Administração da Audi AG e Achim Heinfling, diretor-geral da Audi Hungria, prestaram homenagem ao sucesso e ao papel pioneiro da empresa na indústria automotiva húngara. Nesse evento, a companhia apresentou o novo Q3 para o público local pela primeira vez.

“A Audi Hungria é um pilar fundamental de nosso Grupo e ao mesmo tempo a maior investidora e empregadora na indústria automotiva húngara”, afirma Bram Schot, CEO interino da Audi AG. “Nosso maior princípio é a eletrificação: até 2025, vamos oferecer aos nossos clientes uma versão elétrica de toda a linha de veículos da marca. A Audi Hungria também vai produzir carros movidos a eletricidade no futuro.”

Fundada em 1993, a Audi Hungria inaugurou sua linha de produção com motores de cinco válvulas e quatro cilindros. Nos anos seguintes, a empresa ampliou continuamente suas atividades: além de motores, passou a produzir automóveis em 1998, começando com o lendário TT Coupé. Hoje a subsidiária húngara produz mais de nove mil motores e 700 carros por dia em uma área de mais de cinco milhões de metros quadrados. Também opera uma das maiores instalações de fabricação de ferramentas da Europa Central. Cerca de 400 especialistas trabalham em projetos no departamento de Desenvolvimento Técnico no local.

“O que alcançamos juntos nos últimos 25 anos nos dá energia para um futuro de sucesso”, diz Achim Heinflig, diretor-geral da Audi Hungria. “A fábrica sempre demonstrou sua competência, eficiência e flexibilidade. Continuaremos nossa história de sucesso com nossos produtos de alta tecnologia e graças ao trabalho dedicado de funcionários altamente qualificados.”

Desde 1993, a Audi Hungria produziu mais de 34 milhões de motores e aproximadamente 1,21 milhão de automóveis. Cerca de 12.900 funcionários trabalham na planta de Györ. Por meio de seus prestadores de serviço e fornecedores, a fábrica assegura emprego a mais de 30 mil pessoas na Hungria. Isso torna a companhia a maior empregadora da indústria automotiva húngara. Nos últimos 25 anos, a empresa investiu mais de 8,9 bilhões de euros. O número no país cresce ano a ano: a Audi Hungria atualmente trabalha com mais de 90 fornecedores húngaros.

A companhia vem se preparando para o futuro e está constantemente focada na eletrificação e na digitalização: a produção de motores elétricos foi iniciada em julho em Györ. A Audi Hungria está, dessa forma, expandindo sua gama de sistema de condução com a inclusão de motores elétricos à linha de propulsores a gasolina, diesel e gás natural. Em seu ano de aniversário, a Audi Hungria se tornará a principal planta de para sistemas de direção elétricos do Grupo Audi. Um novo conceito de linha de montagem modular garante ainda mais flexibilidade e eficiência na produção de motores elétricos.

Algumas semanas atrás, a Audi Hungria também começou a produzir o primeiro SUV fabricado em Györ: a nova geração do Q3, quinto modelo feito no local – junto de A3 Sedan e Cabriolet e TT Coupé e Roadster. No início do próximo ano, a planta de Györ começará a produção de um novo SUV, ressaltando assim sua viabilidade e competitividade futuras.