Audi anuncia novo ciclo global de investimentos

O Grupo Audi está acelerando seu processo de alinhamento às novas tendências globais com um novo ciclo de investimento. Até o fim de 2023, a empresa planeja investir cerca de 14 bilhões de euros nas áreas de mobilidade elétrica, digitalização e condução autônoma – isso inclui investimentos em pesquisa e desenvolvimento, propriedades, fábricas e equipamentos. No total, o investimento planejado pela montadora alemã para os próximos cinco anos contabiliza cerca de 40 bilhões de euros.

“Estamos utilizando uma abordagem extremamente sistemática para mobilidade elétrica e focaremos muito mais no futuro. Vamos priorizar constantemente nossos recursos para produtos e serviços extremamente atrativos e relevantes para o mercado”, afirma Bram Schot, presidente interino do Conselho de Administração da Audi AG. “Assim como o recém apresentado Audi e-tron GT, queremos lançar outros modelos para viabilizar os elétricos e, ao mesmo tempo, ser uma empresa extremamente ágil e eficiente.”

Começando com o Audi e-tron, o primeiro SUV totalmente elétrico da marca, a empresa lançará 20 modelos elétricos até 2025, sendo que metade deles será 100% elétrico. Ao mesmo tempo, a marca está avançando na digitalização de seus automóveis e de suas fábricas, além de expandiro modelo de negócio com novos serviços digitais, como funcionalidades sob demanda.

Desta forma, a participação dos investimentos nestas novas tendências vai aumentar significativamente ao longo do período. Na segunda metade do horizonte de planejamento, os investimentos aprovados já refletem um aumento da mobilidade elétrica e de sinergias do Grupo para utilização de estrutura entre marcas. Para esse objetivo, a Audi está trabalhando com a Porsche para desenvolver a plataforma de eletrificação premium (PPE – Premium Architecture Electrification) para carros elétricos grandes, enquanto a plataforma elétrica modular (MEB – Modular Electric Drive Kit) é feita em parceria com a Volkswagen.

Para financiar seu caminho para o futuro a partir de recursos próprios, a Audi está implementando seu bem-sucedido Plano de Transformação Audi. Com esse programa, a Audi gerará ganhos positivos de mais de 1 bilhão de euros em 2018, reduzindo gastos antecipados desnecessários. Além de transferir gastos para áreas com foco no futuro, o Plano de Transformação Audi objetiva primariamente reduzir complexidade, utilizando sinergias e identificando e descontinuandodemandas que não são mais relevantes para os clientes.