Audi A5 é eleito “Carro Premium do Ano 2018” pela revista Autoesporte

Marca é a mais premiada no evento nos últimos 11 anos, com 23 troféus - DIVULGAÇÃO

O Audi A5 Sportback foi eleito na noite de ontem (11) o “Carro Premium do Ano 2018” na conceituada premiação realizada anualmente pela revista Autoesporte. O modelo superou os concorrentes Chevrolet Equinox, Mini Countryman e Peugeot 3008. Já é o quarto troféu que o novo A5, lançado no país em julho, recebe em 2017.

“Estamos felizes em receber mais um prêmio para o A5, um dos principais lançamentos da Audi no ano. É um modelo que oferece algumas das tecnologias mais recentes da marca e combina conforto, sofisticação e esportividade”, afirma Roberto Braun, Diretor de Relações Governamentais da Audi do Brasil.

Equipado com motor 2.0 de 190 cv (Attraction e Ambiente) ou 252 cv (Ambition e Ambition plus), o A5 Sportback oferece muita tecnologia a bordo, como o painel digital Audi virtual cockpit e o sistema de condução semiautônoma traffic jam assist, que pode assumir o controle do veículo em velocidades de até 65 km/h quando o trânsito está congestionado.

A Audi tem um histórico de bastante sucesso no prêmio “Carro do Ano” da Autoesporte. Nos últimos 11 anos, a marca recebeu 23 prêmios de produto no evento, o que a torna a montadora mais premiada entre as concorrentes nesse período.

Prêmios da Audi no “Carro do Ano” da revista Autoesporte:

2018

Carro Premium: Audi A5 Sportback

2017

Carro Premium: Audi A4

Motor 2.0 ou Maior: 2.0 TFSI ultra do Audi A4

2016

Motor do Ano Acima de 2 litros: Audi 3.0 TFSI V6 do Audi A6 e A7

2015

Carro Premium: Audi S3 Sedan

Utilitário Premium: Audi RS Q3

2014

Carro Premium: Audi RS6

Motor acima de 2 litros: Audi 4.0 TFSI do Audi RS6 e RS7

2013

Utilitário Premium: Audi Q3

Motor abaixo de 2 litros: Audi 1.4 TFSI 122 cv do Audi A1

2012

Motor acima de 2 litros: Audi 2.5 TFSI do Audi RS3 e do TT RS

2011

Carro Premium: Audi A8

Motor acima de 2 litros: Audi 5.0 TFSI do Audi R8

2010

Carro Premium: Audi A5

Utilitário Premium: Audi Q5

Motor acima de 2 litros: Audi 3.0 TFSI do A6 e A7

2009

Carro Premium: Audi A4

Motor abaixo de 2 litros: Audi 2.0 TFSI do Audi A3

Motor acima de 2 litros: Audi 3.2 V6 do Audi A4

2008

Carro Premium: Audi TT

Utilitário Premium: Audi Q7

Motor abaixo de 2 litros: Audi 2.0 TFSI do Audi A3

Motor acima de 2 litros: Audi 3.6 do Audi Q7

2000

Carro do Ano: Audi A3