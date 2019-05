Audi A4 celebra 25 anos

Mais de 7,5 milhões de unidades foram produzidas em todo o mundo - Foto: Divulgação

A Audi está celebrando um grande aniversário de produção no segmento premium: há 25 anos, o primeiro Audi A4 saiu da linha de montagem em Ingolstadt, na Alemanha. Desde então, a marca das quatro argolas produziu mais de 7,5 milhões de unidades do modelo. Um quarto de século após o seu nascimento, a demanda é inabalável para o Audi A4, agora em sua quinta geração. Com 344.586 unidades vendidas em 2018, o A4 é o modelo Audi mais popular do mundo. Aproximadamente a cada cinco modelos da marca entregues em todo o mundo hoje, um vem desta série.

O Audi A4 estabeleceu novos padrões quando entrou em produção em 1994 como o sucessor do icônico Audi 80. Com sua elegância, esportividade e conforto, rapidamente impressionou clientes em todo o mundo. O modelo tornou-se um best-seller em seu primeiro ano completo de produção, em 1995, quando mais de 272.052 unidades saíram da linha. E hoje, o modelo continua lançando destaques em sua classe com inúmeros sistemas de assistência ao motorista.

"Por um quarto de século, o A4 simbolizou a marca Audi como nenhum outro modelo. É sinônimo de tecnologia de ponta em seu segmento, bem como tecnologias de produção inovadoras ao mais alto nível", disse Albert Mayer, diretor de fábrica da unidade da Audi em Ingolstadt. "O Audi A4 é um pilar fundamental da fábrica de Ingolstadt. O compromisso incansável e a paixão de nossos funcionários pela nossa marca foram e continuam a ser a força motriz por trás da impressionante história de sucesso da A4".

Peter Mosch, presidente do conselho geral dos trabalhadores do grupo na AUDI AG: "O A4 é um símbolo do sucesso da marca Audi. Nossos colegas tornaram isso possível nos últimos 25 anos com muita dedicação e comprometimento. Esta é uma grande conquista da qual nós, membros do Conselho dos Trabalhadores, estamos muito orgulhosos e sobre a qual gostaria de parabenizar todos os envolvidos".

Em 2018, praticamente um em cada cinco carros entregues pela Audi no mercado alemão veio desta série. O modelo Audi mais popular na China é o A4 com distância entre eixos longa, que é produzido especialmente para o mercado local.

Com produção total de mais de 7,5 milhões de unidades, o A4 é o modelo Audi de maior sucesso da marca em todos os tempos. Desde o lançamento da quarta geração A4 em 2007, as duas principais fábricas da Audi na Alemanha – Ingolstadt e Neckarsulm – compartilharam a produção do A4 através do chamado sistema de mesa giratória de produção. A Audi fabrica o modelo também na Ásia para os mercados locais: em Changchun, na China, e em Aurangabad, na Índia.