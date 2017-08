Até 2025, Ford quer vender 6 milhões de carros por ano, sendo 4 milhões elétricos

A Ford anunciou hoje a assinatura de um memorando de entendimento com a Anhui Zotye Automobile Co., Ltd., grande fabricante de veículos elétricos na China. O objetivo é a criação de uma joint venture para o desenvolvimento, produção, venda e manutenção de uma nova linha de veículos elétricos de passageiros no mercado chinês.

Essa parceria, com participação igualitária entre as partes, está alinhada à visão da Ford de oferecer veículos elétricos eficientes e acessíveis para os consumidores e de contribuir para a sustentabilidade ambiental.

“Poder lançar uma nova linha de veículos totalmente elétricos no maior mercado automotivo do mundo é um passo empolgante para a Ford na China”, diz Peter Fleet, presidente da Ford Ásia Pacífico. “Os veículos elétricos terão uma participação importante na China no futuro e a Ford quer ser líder em novas soluções nesse segmento.”

A China é o mercado de veículos com energias alternativas que mais cresce no mundo. A expectativa da Ford é que ele chegue a 6 milhões de unidades por ano em 2025, sendo cerca de 4 milhões totalmente elétricos.

A Zotye Auto foi uma das primeiras a produzir veículos de passageiros totalmente elétricos na China, mercado que lidera no segmento de compactos. Até julho deste ano, a marca já vendeu mais de 16 mil veículos elétricos, que representam um crescimento de 56% sobre o ano passado.

Os futuros veículos da joint venture serão vendidos sob uma nova marca local. Informações adicionais sobre produtos e volumes de produção serão anunciados após a aprovação do acordo definitivo.

“A parceria entre a Zotye Auto e a Ford fortalece ambas as partes para que possamos ter uma participação importante no crescente mercado de veículos elétricos na China”, diz Jin ZheYong, presidente da Anhui Zotye Automobile Co., Ltd., com sede em Huangshan, província de Anhui.

A Ford planeja lançar globalmente 13 novos veículos elétricos nos próximos cinco anos, com um investimento de US$ 4,5 bilhões, e anunciou uma ambiciosa estratégia de eletrificação na China: até 2025, 70% dos veículos da marca vendidos no país terão uma opção elétrica.

A nova joint venture será um grande avanço nas iniciativas de eletrificação da Ford e vai ampliar a sua presença na China, onde já mantém as joint ventures Changan Ford e Jiangling Motors Corporation.

Veja Também

Comentários