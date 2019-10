Aston Martin Vanquish V12 é objeto de desejo no mercado de seminovos super premium

Com carroceria construída em fibra de carbono e habitáculo montado artesanalmente, o veículo tem rodas de 20 polegadas, freios de cerâmica e som Bang & Olufsen - Foto: Divulgação/Assessoria

A primeira vez que um carro da Aston Martin apareceu ao lado do agente secreto britânico James Bond foi em 1964, quando Sean Connery dirigiu um Aston Martin DB5. Nas últimas cinco décadas, a parceria entre 007 e a também britânica marca de automóveis de luxo tem marcado presença nas telas de cinema diversas vezes.

O Aston Martin Vanquish V12, por exemplo, apareceu no filme “007- Um novo Dia para Morrer”, de 2002. Uma raridade de quatro rodas que está à venda, numa versão mais atualizada, na Wish Motors, loja de seminovos de luxo recém-inaugurada em São Paulo, para alegria dos amantes da Sétima Arte e dos superesportivos.

Um Aston Martin Vanquish V12, ano 2013/14, na cor preta, com interior preto, costuras amarelas e apenas 2.170 km rodados pode ser adquirido por R$1,45 milhão. Com um detalhe importante: a placa do carro é 0007!

No Aston Martin Vanquish V12 tudo é muito bonito, muito elegante e remete à cultura e a educação do povo inglês

O superesportivo tem motor com bloco e cabeçote de alumínio de 6.0 litros, com formato V12 e 48 válvulas. Utilizando transmissão automática de seis velocidades, desenvolve 565 hp de potência máxima a 6.750 rpm. A velocidade máxima é de 295 km/h, segundo o fabricante, e a aceleração de 0 a100 km/h é feita em apenas 4,1 segundos. Com carroceria construída em fibra de carbono e habitáculo montado artesanalmente, o veículo tem rodas de 20 polegadas, freios de cerâmica e Som Bang & Olufsen.

“O Aston Martin Vanquish V12 é um esportivo, que tem aquela força brutal de um carro que a maioria das pessoas gosta, mas dentro dele sobressai aquela imagem monárquica tipo britânica. Tudo é muito bonito, muito elegante e remete à cultura e a educação do povo inglês. Então, se nós observarmos o interior dele, as costuras, a passagem da costura lá atrás para o porta chapéu, nós vamos ter esta impressão. É uma máquina muito bem feita, já que britânico gosta de fazer as coisas muito bem certinhas. E tem este nuance interno de mais conforto, requinte e sofisticação bem característico dos modelos premium ingleses e não como muitos outros veículos que são muito mais minimalistas, apesar de também serem esportivos”, explica Pietro Consolini, um dos sócios-diretores da loja Wish Motors.