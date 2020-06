Aquidauana tem ônibus novo para transporte de estudantes e atletas

A entrega do micro-ônibus foi realizada em frente ao "templo" do esporte aquidauananense - ( Foto: Divulgação/ O Pantaneiro)

O esporte municipal e o desporto estudantil de Aquidauana celebrou mais uma conquista na segunda-feira, (22). A Administração Municipal de Aquidauana entregou um micro-ônibus para atender a classe desportiva do munícipio nas competições estudantis e eventos esportivos municipais, estaduais e nacionais.

O micro-ônibus tem 30 lugares, acessibilidade, foi adquirido pela Prefeitura de Aquidauana com recursos próprios e, conforme explicou o prefeito Odilon Ribeiro, ficará sob responsabilidade da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA). A entrega do micro-ônibus foi realizada em frente ao "templo" do esporte aquidauananense: o ginásio poliesportivo de Aquidauana, que há 01 ano e dois meses foi reformado, reinaugurado e reaberto para uso da comunidade.

Segundo informações do site “O Pantaneiro”, a vice-prefeita Selma Suleiman, representando o prefeito Odilon Ribeiro, fez a entrega do veículo à FEMA, acompanhada dos vereadores Cláudio Alviço, Gabriel Silvério, Anderson Meireles, Nilson Pontim, Sebastiãozinho do Taboco, Lenilda Damasceno e Marcelo Garcia. O diretor-presidente da FEMA, Plinio de Goes contou da relevância que tem o novo veículo para a classe desportiva do munícipio e afirmou que o prefeito Odilon Ribeiro ao investir na aquisição do micro-ônibus não fez uma despesa para a prefeitura, mas "o prefeito tem a visão de que as aquisições para o esporte não são despesas, mas investimentos".

"Apesar das dificuldades financeiras e da pandemia, o esporte recebe um investimento significativo. Hoje é um dia inesquecível para todos nós que vivenciamos o esporte estudantil e amador no município. Hoje o esporte ganha um reforço, ganha mais que um meio de transporte, ganha a oportunidade de levarmos os talentos daqui para se destacarem em novos lugares", frisou Plínio.