Após 3 anos, Stock Car confirma retorno a Campo Grande com prova no dia 19 de agosto

A Stock Car estará de volta a Campo Grande em 2018. - Divulgação

A Stock Car estará de volta a Campo Grande em 2018. A capital do Mato Grosso do Sul, que recebeu a principal categoria do automobilismo brasileiro pela última vez em 2015, foi confirmada no calendário da temporada como a sétima etapa, no dia 19 de agosto, logo após a Corrida do Milhão, que acontece no dia 5 de agosto em Goiânia.



A confirmação veio graças ao acordo alcançado entre a Vicar Promoções Desportivas, organizadora da Stock Car, Stock Light e Brasileiro de Marcas, e a prefeitura local. “Campo Grande sempre recebeu a Stock Car de braços abertos. É uma das grandes capitais do país e estamos ansiosos por este retorno. O traçado sempre proporcionou grandes disputas e os pilotos também gostam muito da pista”, destacou Rodrigo Mathias, CEO da Vicar.





A principal categoria do automobilismo brasileiro tem um grid estrelado em 2018. Além da presença de sete campeões – Cacá Bueno, Max Wilson, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Marcos Gomes, Felipe Fraga e Daniel Serra – o público poderá ver outros grandes nomes na pista de Campo Grande, tais como Lucas di Grassi e Nelsinho Piquet, ambos campeões da Fórmula E e também pilotos com passagem pela Fórmula 1.



Serão as provas de número 15 e 16 da história da Stock Car na capital sul-matogrossense. Os últimos vencedores no traçado de 3.058 metros foram Marcos Gomes e Felipe Fraga. Apenas dois pilotos conseguiram repetir vitória em Campo Grande: David Muffato, vencedor das duas provas lá realizadas em 2003 – ano de seu título -, e Cacá Bueno, em 2004 e 2006, quando o traçado tinha uma versão de 3.433 metros de extensão.



Outros pilotos que também comemoraram vitória no circuito, além dos já citados, foram Beto Giorgi, o primeiro vencedor de Campo Grande, Tarso Marques, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Nonô Figueiredo e Luciano Burti.





INGRESSOS JÁ À VENDA

A venda de ingressos para a sétima etapa da Stock Car, que marca o retorno da principal categoria do automobilismo brasileiro à capital sul-matogrossense após três anos, já está aberta pelo site oficial da Stock Car (www.stockcar.com.br) e também no site da Time For Fun (http://premier.ticketsforfun.com.br).



O torcedor pode também optar por comprar os ingressos em cinco postos da rede Petrobras espalhados pela capital sul-matogrossense:



- Posto Figueira (Av. Coronel Antonino, 3.514, Mata do Jacinto)

- Posto Trokar (Rua José Antonio Pereira, 260, Centro)

- Ribeiro de Mendonça, Baston & Cia (Av. Afonso Pena, 5.264, Chácara Cachoeira)

- Posto São Marcos (Rua Marechal Rondon, 2.135, Vila Cidade

- Posto Locatelli Mãe e Filha (Rua Ceará, 1.661, Vila Célia)



O primeiro lote com preços reduzidos tem ingressos de arquibancada por R$ 50. Adquirindo a entrada para este espaço, o torcedor poderá acompanhar a corrida e diversas atrações do espaço, presentes no Village, com atividades e exposições durante o sábado e o domingo para o entretenimento do público.



Acompanhando tudo o que a arquibancada oferece, o torcedor pode também adquirir, por R$ 130, o passe de visitação aos boxes, no qual o torcedor vai aos boxes em horário determinado pela organização do evento para tirar fotos e conseguir autógrafos com seus ídolos.



Com serviço de alimentação e bebidas no domingo, o Paddock está à venda por R$ 370 incluindo a visitação aos boxes e um local privilegiado, coberto, para ver a corrida do melhor ângulo possível.



Em Campo Grande também estarão à disposição as entradas para o Grid Experience: é a melhor maneira de vivenciar a Stock Car com a maior proximidade possível com toda a comodidade de alimentos, bebidas e grande conforto. É o único ingresso que garante a presença no grid de largada formado, ao lado de pilotos e engenheiros definindo os últimos ajustes para a corrida. Além disso, garante presença próxima de seus ídolos no pódio, podendo ver bem de perto os vencedores e participar de toda a festa do champanhe.



O evento é para maiores de cinco anos de idade. Menores até 14 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou representantes legais. Para o Grid Experience, o portador deve ser maior de 18 anos.