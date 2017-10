A Volkswagen confirma o lançamento do Virtus

Fotos vazadas há alguns meses revelaram que o Virtus terá a mesma frente do Polo - Divulgação

O Virtus será o próximo grande lançamento da Volkswagen no mercado brasileiro. A estreia do sedã foi confirmada para janeiro por Pablo di Si, novo presidente e CEO da empresa para América do Sul e Brasil.

Derivado do recém-apresentado Polo, o Virtus está em desenvolvimento no Brasil e é baseado na plataforma MQB A0.

Como a base modular pode ser adaptada de acordo com o projeto, o sedã será mais longo e terá uma distância entre-eixos de mais de 2,60 m – o Polo tem 2,56 m.

Fotos vazadas há alguns meses revelaram que o Virtus terá a mesma frente do Polo – que, por sua vez, já não é igual ao modelo europeu. A traseira curta e com o terceiro volume que dá continuidade ao caimento do teto rompe com o estilo tradicional dos outros sedãs da VW, como Jetta e Passat.

O Virtus compartilhará com o Polo a linha de montagem da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP). A produção dos dois modelos fez a planta voltar à capacidade de produção máxima, ocupando três turnos de trabalho durante cinco dias da semana.

A plataforma MQB A0 dará origem a dois outros modelos: o SUV compacto T-Cross estreia em 2019 e uma inédita picape média do mesmo porte de Fiat Toro e Renault Duster Oroch em até três anos. Estes serão fabricados em São José dos Pinhais (PR), que hoje produz Fox, Golf e os Audi A3 Sedan e Q3.

O prazo coincide com a previsão de lançar 20 novidades (entre modelos inéditos e reestilizações) até 2020.