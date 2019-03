O novo Série 3, da BMW, chegará às lojas do Brasil no dia 28 de março mantendo características que encantam os apaixonados por carros desde a primeira geração, de 1975. - (Foto: Divulgação)

A sétima geração do modelo ícone da marca alemã começa a ser vendida na concessionária Raviera BMW de Campo Grande (MS) a partir de 28 de março na versão 330i Sport M Sport importada da Alemanha. Preço sugerido é de R$ 269.950. Em junho, será a vez da 330i Sport sem adereços esportivos da M por R$ 219.950.A motorização é idêntica: motor 2.0 turbo de quatro cilindros, a gasolina, de 258 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Câmbio é automático de oito velocidades da ZF. A previsão para início da montagem na fábrica de Itaquari, em Santa Catarina, é em junho.

A produção inicial no Brasil terá motor a gasolina. Sem definição de data para motor flex. O motor ganhou 13 cv a mais e o torque aumentou em 5,1 kgfm em relação ao anterior.

As dimensões do carro, que utiliza agora a plataforma G 20, cresceram em comprimento (4,71 m), em largura (1,82 m), altura (1,44) e a distância entre-eixos agora é de 2,85 metros. Linhas ficaram mais fluidas, com grade frontal mais larga. A traseira mais curta não tem apelo visual.





Como anda a BMW 330i

Motorista veste o carro com comandos diversos de regulagem do banco esportivo, incluindo o lombar. Regulagem da coluna de direção em altura e distância é manual. A apresentação foi no autódromo Vello Città, em Mogi Guaçu (SP) onde demos quatro voltas. Motor responde rápido aos comandos do acelerador e a relação peso/potência é de apenas 5,6 cv/kg. Dados de fábrica indicam 5,8 segundos para chegar a 100 km/h.

Nas retomadas, as respostas são rápidas sem o imediatismo do câmbio de dupla embreagem. A direção é bem direta, mas deveria ser mais comunicativa. Em determinadas velocidades não é possível senti-la totalmente. Questão de ajuste fino.

Suspensão do 330i vem da divisão M Sport assim como os freios, e é bem ajustada para rodar no asfalto perfeito do autódromo. Tem amortecimento hidráulico suplementar no eixo dianteiro e limitador de compressão no traseiro. É um centímetro mais baixa em relação à standard. Pneus traseiros mais largos na medida 255 de perfil muito baixo (35) têm menos de 9 centímetros de altura de borracha realçando a esportividade.





Pneu Run Flat

O 330i usa pneus Run Flat, que rodam furados ou rasgados. Porém, optou-se por manter o estepe de uso temporário dentro do porta-malas. Assim, a capacidade fica reduzida em 115 litros, totalizando 365 litros. Sem o estepe, atinge 480 litros. A fabricante garante que o pneu roda com furo ou rasgado e essa atitude parece mais um amparo psicológico ao usuário.

Equipamentos de série da 330i Sport M Sport

Entre os principais equipamentos da 330i Sport M Sport estão: Assistente Pessoal Inteligente – a marca denomina de copiloto -, dá informação por comando de voz sobre equipamentos do carro ou pode ligar o ar-condicionado em uma determinada temperatura; Assistente de Direção Profissional informa sobre condições de tráfego; Proteção Ativa aciona equipamentos de segurança em emergência, como aumentar tensão do cinto de segurança; faróis de laser com alcance de 530 metros; ar digital com controle de três zonas; pacote M Sport; assistente de farol alto e de estacionamento com câmeras e sensores; seis airbags, controles de tração e estabilidade, entre outros.

Ficha técnica – 330i M Sport

Preço sugerido – R$ 269.950

Motor – 2.0, turbo, 4 cilindros, 16V, gasolina

Potência – 258 cv a 5.000 rpm

Torque – 40,8 mkgf a 1.550 rpm

Câmbio – Automático, oito marchas

Tração – Traseira

0 a 100 km/h – 5,8 segundos

Velocidade máxima – 250 km/h (limitada eletronicamente)

Comprimento – 4,7 metros

Largura – 1,82 metro

Entre-eixos – 2,85 metros

Peso – 1.470 quilos

Tanque – 59 litros

Porta-malas – 365 a 480 litros

FONTE: BMW

+PRÓS

Desempenho e tecnologia

Carro é divertido de guiar sem ser arisco a ponto de causar insegurança em curvas. Há modo de auxílio às manobras em marcha à ré e sistema semiautônomo de condução.