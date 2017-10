Chevrolet S10 supera a Toyota Hilux

A Hilux ficou em segundo lugar com 2.694 unidades emplacadas e em terceiro lugar ficou a Ford Ranger com 1,5 mil unidades - Divulgação

A picape da marca norte-americana deixou a sua principal concorrente para trás ao emplacar 2.866 unidades no mês de setembro. A Hilux ficou em segundo lugar com 2.694 unidades emplacadas e em terceiro lugar ficou a Ford Ranger com 1,5 mil unidades.

Mesmo com o seu resultado mais fraco desde abril (3.470), a Fiat Toro cresceu quase 20% nos últimos doze meses e emplacou 3.918 unidades, mantendo uma confortável liderança entre os modelos maiores. Mas foi na disputa pelo segundo lugar o grande fato do mês.

Repetindo o resultado de junho, a Chevrolet S10 (2.866) aproveitou-se da queda de 2% da Toyota Hilux (2.694) no período para deixar a maior rival para trás. Em alta de 26,3%, a Ford Ranger emplacou exatas 1,5 mil unidades e se manteve em quarto.

A VW Amarok, responsável pela maior evolução sobre 2016 (+51,4%), foi a preferida por 999 consumidores, contra pouco mais de 700 da Mitsubishi L200 (739). Destaque negativo pelo quarto mês seguido, a Renault Duster Oroch (478) não vendia tão pouco desde outubro de 2015 (269). A Nissan Frontier (339), embora longe das líderes, teve um resultado positivo, com crescimento de 50%.