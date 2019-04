1º encontro Audi Sport reúne mais de 120 veículos esportivos da marca

Os quase 200 presentes puderam testar modelos como os novos RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 6 e R8, além de outros veículos icônicos da marca durante o evento - Foto: Divulgação

Proprietários de veículos esportivos da Audi e fãs da marca se encontraram no último sábado, 13, em Barueri, São Paulo, para o 1º encontro de Audi Sport no Brasil. O evento realizado pelo Motrogrid Brasil e Audi Center Alphaville, com apoio da Audi do Brasil, reuniu mais de 120 veículos Audi Sport entre clássicos como o RS 2 e o novo RS 5 Coupé.

Os quase 200 presentes puderam testar modelos como os novos RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 6 e R8, além de outros veículos icônicos da marca durante o evento. Foram realizados mais de 100 test drives durante o período da manhã em um espaço preparado para a dinâmica na cidade de Barueri. A celebração continuou durante a tarde com a viagem dos convidados até o restaurante Vila Don Patto, em São Roque.

"Reunir mais de 120 veículos em um evento na região só revela o interesse do nosso País por carros da divisão esportiva da marca. Reforçar esse desejo ampliando a proximidade com o produto faz parte dos objetivos da Audi do Brasil de se tornar a marca mais desejada do mercado premium", revela Cláudio Rawicz, diretor de comunicação da Audi do Brasil.

Além dos novos esportivos da marca, o clássico RS 2 chamou a atenção durante o evento. O veículo criado em parceria entre Audi e Porsche mesclou nostalgia com tecnologias introduzidas no modelo à época, como regulagem elétrica para os bancos e bloqueio do diferencial do eixo traseiro.

"É uma oportunidade única de reunir clientes em um evento voltado para a família e o prazer em dirigir os veículos da marca. Nosso objetivo é tornar este acontecimento uma reunião semestral entre os fãs da Audi trazendo cada vez mais modelos clássicos e contemporâneos para compor a história da marca no Brasil", afirma Luciano Neves, gerente comercial da Audi Center Alphaville.