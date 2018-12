Valor do bezerro registra elevação nesta terça-feira

O preço do bezerro subiu 0,38% - Divulgação

O preço do bezerro subiu 0,38% e atingiu R$ 1.262,48 no Mato Grosso do Sul. Já a arroba da vaca gorda chega a R$ 142 no Noroeste do Paraná. Enquanto isso, o preço da arroba do boi gordo, no mercado financeiro, não sofreu variação e ainda é comercializada a R$ 149,65.

O valor do litro do leite tipo B é R$ 1,45 no Vale do Paraíba, em São Paulo. No Sul de Minas, o produto chega a R$ 1,12. Já no Rio de Janeiro, o preço é R$ 1,15. Em relação ao leite tipo C, o litro é vendido a R$ 1,12 no Espírito Santo. Em Goiânia, o valor é R$ 0,60.

No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação e o produto ainda é negociado a R$ 6,33. Em São Paulo, o preço do suíno vivo registrou aumento de 0,51% e a mercadoria é vendida a R$ 3,93. Em Minas Gerais, o produto é comercializado à vista a R$ 3,95. Os valores são do Canal Rural e Cepea.