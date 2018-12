Unidade da JBS em Naviraí recebe prêmio por Melhor Compra de Boi 2018

Da redação com informações da assessoria

A premiação é resultado do programa Circuito Nelore de Qualidade, desenvolvido há 19 anos pela Associação dos Criadores de Nelore (ACNB) - Divulgação

A JBS de Naviraí-MS foi premiada no Circuito Nelore de Qualidade, durante o Nelore Fest, em São Paulo-SP, com a medalha de ouro na categoria Melhor Compra de Boi 2018. O evento, considerado o Oscar da Pecuária premiou os melhores criadores e selecionadores da raça Nelore, além de invernistas, confinadores e indústrias frigoríficas.

A premiação é resultado do programa Circuito Nelore de Qualidade, desenvolvido há 19 anos pela Associação dos Criadores de Nelore (ACNB), em que um regulamento especifica uma série de etapas a serem cumpridas pelos criadores e empresas, somando uma pontuação a cada animal abatido de acordo com a qualidade da carcaça. Esta é a terceira vez que a Companhia foi campeã.

A JBS foi premiada por ter apresentado a etapa mais consistente do ano em volume, qualidade e homogeneidade dos animais abatidos. "Receber este prêmio nacionalmente é muito gratificante, comprova o empenho que toda a equipe de Originação de Naviraí teve durante 2018, e é um estímulo para continuarmos melhorando no próximo ano. Agradecemos a família nelorista, que é muito importante para a pecuária", disse Robson Procopio, gerente da unidade da JBS em Naviraí. A etapa de Naviraí-MS contou com a participação de onze lotes, nove pecuaristas e 1.040 cabeças.