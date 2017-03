Tudo pronto para a abertura oficial da 79ª Expogrande

Com agenda cheia, a maior feira agropecuária do Centro-Oeste conta com novos espaços para o público e para os animais, agenda de palestras de alta qualidade, grade de leilões completa, além de shows muito esperados pelo público. Neste ano, a feira espera receber cerca de 60 mil pessoas por dia no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A programação já está em andamento desde o dia 4 de março com seis leilões realizados, o 4º Campeonato NTRMS de Ranch Sorting MS e início da exposição morfológica do Cavalo Crioulo.

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Jonatan Pereira Barbosa destaca a importância da feira para a economia. "A Expogrande agita a economia como um todo, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Temos gente de outros estados vindo para adquirir animais, participar de palestras, curtir shows, para aproveitar tudo que a feira tem a oferecer. E todo mundo sai ganhando. O comércio com venda de roupas e produtos para quem quer se arrumar para vir num show, cabelereiros, maquiadores, motoristas de caminhão, de táxis, de aplicativos, tratadores de animais e os produtores que fazem grandes negócios durante a feira", explicou.

A novidade deste ano fica por conta dos novos espaços criado pela Acrissul. O receptivo ao lado do tatersal, a Varanda do Produtor, na cabeceira da pista de julgamento de bovinos e o novo pavilhão de ovinos juntamente com um restaurante que oferecerá cortes especiais de cordeiro.

A Acrissul manteve parcerias importantes para o agronegócio neste ano. Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal estarão dentro da feira.

O Governo do Estado conta com um pavilhão que traz exposições de produtos das pequenas agroindústrias, série de palestras, oficinas, amostras e atendimentos institucionais. Secretários e o governador darão expediente em dias alternados dentro da Expogrande.

A Prefeitura de Campo Grande também conta com espaço durante a feira. Neste ano terá em seu estande as secretarias de Cultura e Turismo; Educação Desenvolvimento Econômico e Ciência da Tecnologia e as subsecretarias Municipal de Políticas para a Juventude e Defesa do Consumidor e os secretários das respectivas pastas também darão expediente no parque.

A Câmara Municipal de Campo Grande realizará uma sessão da Câmara Participativa durante a programação da 79ª Expogrande. Com o tema "Políticas públicas municipais para o desenvolvimento do agronegócio", a sessão deverá reunir, além dos vereadores da cidade, representantes do agronegócio, produtores rurais, estudantes e a população interessada no tema.

Bancos importantes para o agronegócio, o Banco do Brasil e Sicredi também estão presentes. "Esse ano esperamos movimentar em torno de R$ 50 milhões podendo chegar ao dobro. Teremos a participação dos bancos oficiais que são o Banco do Brasil e Sicredi com oferta de crédito; as reformas para o conforto do público e dos animais, com novos ambientes, baias e receptivos; os shows, dias de entrada franca para todo mundo poder se divertir e diversas outras atrações. Acredito que essa edição vai bater todos os recordes já registrados anteriormente", citou Jonatan.

Além de palestras técnicas, workshop, shows e campeonatos, a feira também promove os tradicionais julgamentos de animais. Diversas raças estão confirmadas e mais de mil animais devem passar pela Expogrande neste ano, entre bovinos, equinos, muares e ovinos. "Será um espetáculo totalmente voltado para o produtor rural e os visitantes do Brasil inteiro que comparecerem à feira", resume Jonatan.

A abertura oficial será nesta quinta-feira, 30 de abril, às 19 horas no Tatersal de Elite 1 "Fabio Zahran", e contará com o lançamento do Selo Oficial de homenagem ao produtor rural Paulo Coelho Machado, além da presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.

Mais informações diretamente na Acrissul pelo telefone (67) 3345-4200.

