Tereza Cristina e Reinaldo abrem 81ª Expogrande nesta quinta-feira

Ministra Tereza Cristina e Reinaldo Azambuja abrem Expogrande. - (Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura)

A 81ª edição da Expogrande (Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande), abre suas portas nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, com a cerimônia oficial no tatersal de elite 1 do Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). Durante a cerimônia haverá a obliteração do selo postal dos 81 anos da feira, em homenagem à ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. A feira é promovida pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul). Além dela, participa também da cerimônia o ministro da Integração Regional, Gustavo Canuto, o governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB), entre outras autoridades.



Segundo o presidente da entidade, Jonatan Pereira Barbosa, participam da solenidade autoridades convidadas dos três poderes, produtores rurais, lideranças políticas e ruralistas do Estado, imprensa e a população em geral. Após a cerimônia haverá um tour pelo Parque de Exposições Laucídio Coelho para que as autoridades conheçam as instalações da Expogrande.



Ministro Gustavo Canuto (Integração Regional) e Teresa Cristina (Mapa), participam da solenidade de abertura

A entrada dos animais da primeira etapa de julgamentos começou no dia 1º de abril. Para este ano entre equinos, bovinos e ovinos em exposição, shopping comercial e julgamentos haverá a inscrição de mais de 1.200 animais. Somente baias para equinos foram reservadas 400.

No dia 7 de abril acontece a tão aguardada apresentação dos animais quarto de milha para o 33º Leilão Max QM, marcado para o dia 8 de abril. O remate é considerado o maior do segmento de cavalos quarto de milha da América do Sul. No ano passado, o Haras Finlândia, promotor do leilão, arrecadou mais de R$ 2,5 milhões com a oferta de 55 lotes, muitos deles arrematados antes mesmo do leilão, pela modalidade de pré-venda.

Animais da raça nelore vão à pista nos dias 6 a 8 de abril. Para este ano é aguardada a inscrição de 200 a 250 animais, segundo projeção da Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Nelore. A avaliaçao ficará a cargo dos juízes Horácio Alves F. Neto, João Augusto Farias e Luiz Renato Tiveron. A associação promove ainda nos dias 6 e 7 de abril o 1º Fórum Nelore a Carne do Brasil e a 1ª Vitrine da Carne Nelore, no tatersal de elite da Acrissul.

A Expogrande terá ainda julgamento das raças de bovinos brangus e girolando. No segmento de equinos serão avaliadas em provas morfológicas, de conformação e de performance animais das raças árabe, pantaneiro e crioulo.

Além do julgamento da raça girolando, produtores participam da Exposição Interestadual de Girolando, Circuito Megaleite, etapa Norte-Centro-Oeste. No ano passado a raça bateu um recorde histórico, trazendo para a pista da Expogrande 119 animais para avaliação.

A feira conta novamente este ano com o Shopping de Animais, que são pavilhões com reprodutores e matrizes de várias raças de bovinos de corte e leite, cuja comercialização poderá ser feita diretamente entre vendedores e compradores.

A agenda técnica da Expogrande traz no dia 5 de abril o Painel "Perpectivas do Agronegócio 2019", com abertura pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, seguido por palestra do economista do Sicredi Alexandre Englert Barbosa . O evento é promovido pela Acrissul em parceria com o Sicredi. O público aguardado é de 900 pessoas e acontece durante toda a manhã do dia 5 de abril no tatersal de elite 1 do Parque Laucídio Coelho.

Durante a Expogrande, nos dias 5 e 6 de abril , acontece um curso do Grupo Agricultura Sustentável, com a participação do engenheiro agrônomo José Luiz Moreira Garcia. O curso é um evento preparatório para o encontro nacional do Grupo, que acontece em agosto em Campo Grande (MS).

A manhã do dia 8 de abril está reservada para o 17º Simpósio de Ovinocultura "De Produtor para Produtor". O encontro é promovido pela Asmaco (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos), que promoverá em seu uma exposição de raças variadas e também a comercialização de reprodutores e matrizes.

Ao longo de seus 17 hectares, o Parque de Exposições Laucídio Coelho está tomado por expositores comerciais de vários segmentos do agronegócio – entre sementes, máquinas e implementos agrícolas, tecnologias, produtos de nutrição, equipamentos de segurança, entre outros. Cerca de 15 pavilhões serão ocupados por animais das raças senepol, brangus, sindi, nelore padrão, gir e gir leiteiro. Outras cerca de 250 baias estão reservadas para as várias raças de equinos que participarão da feira.

A partir do dia 4 de abril acontecem shows musicais todos os dias com apresentações de estrelas nacionais da música pop e sertaneja. E o visitante poderá desfrutar ainda do Projeto Fazendinha Itinerante, camarotes vips, praça de alimentação e de todo o conforto e segurança necessários.