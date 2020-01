Temos que reverenciar a pesquisa agropecuária, afirma governador durante a Showtec

Tradicionalmente, o primeiro dia do Showtec reúne autoridades políticas e renomados pesquisados do agronegócio no País - Foto: Reprodução

"Temos que reverenciar a pesquisa a tecnologia e o apoio que a Fundação MS dá ao setor produtivo". Com estas palavras, o governador do Estado Reinaldo Azambuja abriu hoje (22) a 24ª edição do Showtec – uma das maiores feiras de tecnologia voltada para o agronegócio no Brasil, em Maracaju.

Tradicionalmente, o primeiro dia do Showtec reúne autoridades políticas e renomados pesquisados do agronegócio no País. Este ano, o evento será realizado entre os dias 22 e 24 de janeiro, com estandes das maiores empresas do Agro e os lançamentos mais importantes para setor. A bertura contou com a presença do presidente da Famasul, Maurício Saito, o presidente do Sicredi Brasil Central Celso Figueira, o presidente das OCB/MS, Celso Régis, o prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, entre outros.

Organizado pela Fundação MS, o Showtec difunde tecnologias e fortalece o ambiente técnico científico em Mato Grosso do Sul e no restante do País. O evento aproxima o produtor rural de soluções tecnológicas para o campo, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio.

A solenidade de abertura foi transmitida ao vivo pela equipe da FM Marabá, com entrevistas do radialista Beto Riviera do Grupo Feitosa de Comunicação.

Azambuja ressaltou que as novas tecnologias garantem a melhoria de produtividade da soja, por exemplo que pode chegar a 10 milhões de toneladas. "Isso é importante e tem sido garantido pelo uso das tecnologias como as que são desenvolvidas pela Fundação MS", frisou o governador.

Ele lembrou que no ano passado, o MS passou por uma grave estiagem. Isso representou perdas de mais de 1 milhão e 200 mil toneladas. "Isso afetou a produtividade. Mas para este ano o setor tem uma boa expectativa com aumento de área plantada, de boa produtividade. É preciso que o clima continue ajudando porque tivemos atraso no plantio.Mesmo assim não tenho duvida que a pesquisa daqui dá mais garantia ao produtor, com técnicas de adubação, plantio direto e variedades mais resistentes. Investimos R$ 8 milhões nos últimos anos na Fundação em recursos para a pesquisa. E isso mostra que vale a pena fazer os investimentos", finalizou.

