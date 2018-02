Tecnofam coloca a agricultura familiar no mesmo padrão do agronegócio

Para Jaime Verruck, um evento que apresenta novas tecnologias e variedades e oportuniza aprendizado de alta qualidade, coloca a agricultura familiar no mesmo padrão do agronegócio. Com um papel importante na difusão de tecnologias e, consequente, melhoria da produção de renda e qualidade de vida dos agricultores familiares, a Tecnofam se consolidou como o maior evento em agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, chegando a sua terceira edição com uma maior participação do Governo do Estado em sua realização.

Voltado para grandes e médios produtores rurais e cooperativas, profissionais ligados à inovação, pequenos produtores rurais e cooperativas, estudantes de área correlata à atuação da Embrapa, agentes de transferência de tecnologia (TT-ATER), comunidade científica e acadêmica, consumidores urbanos, institutos de pesquisa, organizações não-governamentais (ONGs) e organismos de fomento, a Tecnofam é um evento que visa o contato com soluções tecnológicas, com enfoque na sustentabilidade da produção agropecuária, além de apresentar alternativas tecnológicas e arranjos de sistemas de produção, assim como maquinários, implementos e equipamentos voltados para agricultura familiar. “Mais importante ainda são as trocas de experiências e conhecimentos a partir de diferentes dinâmicas em transferência de tecnologias, através das estações a campo, oficinas, mostras e feira de produtos” afirmou o secretário.

Tecnofam 2018

Ao criar um ambiente favorável para o conhecimento e a adoção de tecnologias que façam diferença no negócio agrícola de base familiar, o evento leva ciência e tecnologia para agricultores familiares apresentando tecnologias à campo:

Sistema Integração Lavoura-Pecuária-floresta;

Tecnologias para produção de leite, hortfruti;

Manejo da irrigação;

Adubação verde;

Tecnologias e manejo na cultura da mandioca;

Consórcio de milho com forrageiras;

Sistemas agroflorestais (SAF´s);

Flores tropicais;

Plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e plantas medicinais;

Rotação de culturas e sistema plantio direto;

Oficinas: 1) enxertia de mudas frutíferas e outros; métodos de propagação de plantas; 2) Manipulação de plantas medicinais para produção de fitoterápicos; 3) manejo sanitário em bovinos; 4) Cultivo de horta em pequenos espaços; 5) Artesanato sustentável; 6) Associativismo e cooperativismo.

Também participaram da reunião, o chefe da Unidade Regional Dourados do Instituo de Meio Ambiente do MAto Grosso do Sul (Imasul), Luiz Carlos Vargas da Silva; o secretário de Agricultura e Economia Solidária, Landmark Ferreira; e o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste, Auro Otsubo.