Técnicos do Rally da Safra 2017 chegam ao Norte de MS

A Equipe 3 do Rally da Safra 2017, principal expedição técnica privada para monitoramento da safra de grãos no Brasil, deixa Campo Grande nesta terça-feira (31), para avaliar lavouras de soja no Norte do Estado, na região de Chapadão do Sul. Os técnicos visitaram propriedades no Sul do Estado, na semana passada.

"A safra 2016/17 nessa região caracteriza-se pela falta de chuvas, ao contrário do que ocorreu em 2015/16, quando o excesso de chuvas e a baixa luminosidade reduziram drasticamente o potencial de produção. Tivemos agora dois períodos de veranicos: entre a segunda quinzena de outubro e novembro, no desenvolvimento das plantas, e entre dezembro e janeiro, no enchimento de grãos, o que reduziu o potencial da safra", explica André Debastiani, que coordenou as visitas da Equipe 2.

A expectativa de safra, porém, é boa. "O padrão das lavouras é heterogêneo, pois encontramos áreas com bom desenvolvimento em função da ocorrência de uma ou duas chuvas a mais, enquanto que, em outras áreas, a chuva de granizo trouxe danos. Em função do clima seco, houve registro de baixo desenvolvimento de doenças. A pressão maior foi de percevejo no final do ciclo", complementa.

Após avaliar as lavouras no MS, a equipe chegará a Goiás na quarta-feira (1°/fev). Os técnicos permanecerão na região Sudoeste do Estado até o dia 3 e vão a campo para analisar a produtividade das lavouras, participação de transgênicos, características físicas e nutricionais da soja, níveis de fertilidade do solo e pragas, doenças e plantas daninhas, entre outros dados. Farão ainda entrevistas com produtores.

Segundo projeções pré-Rally da Agroconsult, organizadora do projeto, o Mato Grosso do Sul deverá colher uma safra de 7,5 milhões de toneladas de soja, volume 3% superior se comparado com a safra passada. A área plantada deverá aumentar 7%, chegando a 2,6 milhões de hectares.

No Brasil, a estimativa a ser confirmada durante as visitas às lavouras é de uma produção de 105,0 milhões de toneladas, volume 13% maior em relação à safra passada. A produtividade deve alcançar 51,3 sacas por hectare, o que significa um desempenho 6,4% maior sobre 2015/16. "Esperamos uma boa safra, graças às condições climáticas que estão melhores que no ano passado", afirma André Pessôa, coordenador geral do Rally da Safra e diretor da Agroconsult, organizadora da expedição.

Nesta edição do Rally da Safra 2017, os técnicos ampliarão a permanência no campo, ficando de janeiro a agosto entre o trabalho de levantamento nas lavouras e 15 eventos regionais com produtores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Serão oito equipes em campo para avaliar amostras de soja e três para verificar o milho segunda safra, em um total aproximado de 85 mil quilômetros percorridos. Serão mais de 1.000 lavouras visitadas em 12 estados que correspondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de produção de milho.

A Equipe 1 iniciou os trabalhos nas lavouras de soja em Sinop (MT), no dia 16 de janeiro, e a Equipe 2, em Maringá (PR), no dia 23. Os técnicos das Equipes 4 e 5 voltam ao MT entre os dias 13 e 23 de fevereiro, chegando então a MG. Já a 6 percorrerá as lavouras de MG, GO e BA. A Equipe 7 visitará áreas nos Estados do Sul entre os dias 13 e 19 de março e a Equipe 8, a região do MAPITOBA, entre 18 e 24 de março.

Nesta edição, outras três equipes avaliarão o milho segunda safra entre os dias 08 e 26 de maio no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Organizado pela Agroconsult, o Rally da Safra 2017 chega à 14ª edição com patrocínio do Banco Santander, Bayer, Monsanto, Pirelli, VLI, Volkswagen, Yara e com apoio da Aprosoja MT, Agrosatélite, FIESP, Fundação Agrisus e Impar Consultoria no Agronegócio.

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo site www.rallydasafra.com.br, com informações atualizadas diariamente no www.twitter.com/RallydaSafra e www.facebook.com.br/RallydaSafra

