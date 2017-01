Técnicos do Rally da Safra 2017 avaliam lavouras de soja em MS

A Equipe 2 do Rally da Safra 2017, principal expedição técnica privada para monitoramento da safra de grãos no Brasil, chega ao Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (26) e permanece no Estado até o dia 28. Nesta etapa, o roteiro será subdividido. No primeiro trecho serão visitadas propriedades nos municípios de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande. No segundo, estão Naviraí, Maracaju e Campo Grande. Os técnicos do Rally avaliarão produtividade das lavouras, participação de transgênicos, características físicas e nutricionais da soja, níveis de fertilidade do solo e pragas, doenças e plantas daninhas, entre outros dados. Farão ainda entrevistas com produtores.

Segundo projeções pré-Rally da Agroconsult, organizadora do projeto, o Estado deverá colher uma safra de 7,5 milhões de toneladas de soja, volume 3% superior se comparado com a safra passada. A área plantada deverá aumentar 7%, chegando a 2,6 milhões de hectares.

No Brasil, a estimativa pré-rally, a ser confirmada durante as visitas às lavouras, é de uma produção de 104,4 milhões de toneladas, volume 8,5% maior em relação à safra passada. A produtividade deve alcançar 51 sacas por hectare, o que significa um desempenho 5,9% maior sobre 2015/16. "Esperamos uma boa safra, graças às condições climáticas que estão melhores que no ano passado", afirma André Pessôa, coordenador geral do Rally da Safra e diretor da Agroconsult, organizadora da expedição.

Até o momento, os produtores têm reportado clima favorável e com grande potencial de recuperação de produtividades. Há chances de algumas regiões até surpreenderem quanto ao desempenho final. Segundo André Pessôa, o Oeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul enfrentaram dificuldades na implantação das lavouras devido à estiagem, mas a expectativa é de um bom potencial de colheita em função do desenvolvimento verificado até agora.

Novidade

Nesta edição do Rally da Safra 2017, os técnicos ampliarão a permanência no campo, ficando de janeiro a agosto entre o trabalho de levantamento nas lavouras e 15 eventos regionais com produtores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Serão oito equipes em campo para avaliar amostras de soja e três para verificar o milho segunda safra, em um total aproximado de 85 mil quilômetros percorridos. Serão mais de 1.000 lavouras visitadas em 12 estados que correspondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de produção de milho.

A Equipe 1 iniciou os trabalhos nas lavouras de soja em Sinop (MT), no dia 16 de janeiro, e a Equipe 2, em Maringá (PR), no dia 23. A Equipe 3 prosseguirá no Mato Grosso do Sul e Goiás a partir do dia 30 de janeiro.

Os técnicos das Equipes 4 e 5 voltam ao MT entre os dias 13 e 23 de fevereiro, chegando então a MG. Já a 6 percorrerá as lavouras de MG, GO e BA. A Equipe 7 visitará áreas nos Estados do Sul entre os dias 13 e 19 de março e a Equipe 8, a região do MAPITOBA, entre 18 e 24 de março.

Nesta edição, outras três equipes avaliarão o milho segunda safra entre os dias 08 e 26 de maio no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Organizado pela Agroconsult, o Rally da Safra 2017 chega à 14ª edição com patrocínio do Banco Santander, Bayer, Monsanto, Pirelli, VLI, Volkswagen, Yara e com apoio da Aprosoja MT, Agrosatélite, FIESP, Fundação Agrisus e Impar Consultoria no Agronegócio.

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo site www.rallydasafra.com.br, com informações atualizadas diariamente no www.twitter.com/RallydaSafra e www.facebook.com.br/RallydaSafra

EQUIPE 2 - EQUIPE MERCOSUL DATA MUNICÍPIO UF OBSERVAÇÃO A1 23/jan seg Maringá PR Concentração da Equipe 24/jan ter Cascavél PR Pernoite 25/jan qua Guaíra PR Pernoite 26/jan qui Ponta Porã MS Pernoite 27/jan sex Dourados MS Pernoite 28/jan sáb Campo Grande MS Final da Etapa

EQUIPE 2 - PARANÁ DATA MUNICÍPIO UF OBSERVAÇÃO A2 23/jan seg Maringá PR Concentração da Equipe 24/jan ter Goioerê PR Pernoite 25/jan qua Guaíra PR Pernoite 26/jan qui Naviraí MS Pernoite 27/jan sex Maracaju MS Pernoite 28/jan sáb Campo Grande MS Final da Etapa

Veja Também

Comentários