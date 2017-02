Sustentabilidade: Soja Plus oferece orientações sobre boas práticas para produtores de MS

Idealizado com objetivo de desenvolver um programa de gestão que contemple os aspectos ambientais, sociais, econômicos da atividade agrícola e que atendam a demanda do mercado por produtos sustentáveis, o programa Soja Plus completa em 2017 três anos de atividade em Mato Grosso do Sul. Até o momento foram atendidas 287 propriedades em 42 municípios, totalizando quase sete mil colaboradores impactados com ações, palestras e cursos.

A iniciativa da Abiove - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais conta com a parceria da Aprosoja - Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Sistema Famasul, Sistema Faemg e Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Os realizadores acreditam que o programa aumentará as oportunidades econômicas e promoverá a maior eficiência da produção da soja brasileira, em relação aos compradores internacionais.

Uma das propriedades fica em Rio Brilhante, com atividade mista de pecuária e agricultura. Na avaliação do proprietário, Luciano Cargnin Manfio, o Soja Plus é fundamental para que os agricultores entendam quais técnicas precisam ser adequadas na propriedade, colaborando para a mudança de comportamento de empregadores e empregados. “São detalhes de armazenagem de insumos, lubrificantes ou descarte de embalagens que parecem ser ações simples, mas que se não atenderem as normativas, resultam em autuação e multa”, observa.

Manfio foi eleito recentemente para comandar o sindicato rural do município e afirma que está satisfeito com o programa e quer estimular a participação de amigos e vizinhos de atividade. “Em minha opinião, o Soja Plus é um aliado do produtor rural, no que se refere à correta orientação das atividades rurais. Por isso queremos divulgar e convidar mais empresários rurais, pois, muitos já ficaram curiosos quando testemunham as mudanças positivas das propriedades participantes”, acrescenta.

Passo a passo do programa - O analista técnico do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, responsável pela condução do projeto, Raul Roa, destaca a sequência do atendimento que é realizado quando os consultores do Soja Plus visitam as propriedades. "É importante ressaltar que contamos com apoio dos sindicatos rurais do Estado para mobilizar turmas nos municípios, então os interessados devem procurar a entidade mais próxima de onde atuam. O primeiro passo é composto por visita e levantamento técnico, seguida de identificação das adequações e orientações, caso sejam necessárias”, detalha.

Em Itaporã, o produtor Otávio Vieira de Mello aderiu ao programa há pouco mais de quatro meses e destaca as mudanças identificadas em curto prazo. “O Soja Plus é fantástico pois, oferece condições para reorganizar a propriedade desde o setor estrutural até jurídico. Na minha propriedade já concluímos todas as adequações necessárias com material de sinalização (placas) e queremos convidar mais pessoas a participar”, confirmou o empresário que também é presidente do sindicato no município.

Questionado sobre os principais pontos do programa, Roa detalha: “O Soja Plus tem a finalidade de auxiliar o produtor rural na melhoria continua da propriedade e isso nos remete a repensar a gestão. No entanto, temos que lembrar que são necessárias uma serie de mudanças fundamentais: relações trabalhistas, ambientais e estruturais da propriedade que devem ser observadas de acordo com a legislação vigente no país. Diante da importância de atender todas essas exigências surge esta ferramenta gerencial que pode auxiliar o produtor nas tomadas de decisões com base nas informações reais de sua propriedade”, conclui.

Serviço – Os interessados em aderir ao programa devem procurar o sindicato rural do seu município ou ainda, entrar em contato direto na Famasul no telefone (67) 3320-6944. No próximo dia 21 de fevereiro, a equipe de Mato Grosso do Sul participará do III Workshop de Planejamento Soja Plus Brasil realizado em Cuiabá (MT).

