SRCG lança selo Produtor Rural Amigo do Meio Ambiente

Visando fomentar cada vez mais ações sustentáveis no campo e na cidade, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), lança o programa "Produtor Rural Amigo do Meio Ambiente" e "Empresa amiga do Meio Ambiente". O lançamento acontece hoje (5), quando é celebrado o dia Mundial do Meio Ambiente. O programa que é voltado aos associados do SRCG, irá certificar com um selo de sustentabilidade ambiental, os produtores que realizarem ações socioambientais.

"Queremos estimular e incentivar o produtor rural e empresas à realização de ações que visam a proteção do meio ambiente e sua utilização sustentável. Entendemos que cada atitude e comportamento, quando somados, têm relevantes efeitos para o bem estar de todos", ressaltou o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

Não haverá necessidade de adesão ao Programa para obtenção do selo, todos os associados do Sindicato Rural e empresas, que cumprirem os critérios que serão estabelecidos, estarão aptos a receber o reconhecimento.

"O selo vai agregar muito para o empreendimento e atividades do produtor rural e dos empresários, trazendo credibilidade, além de agregar valor ao marketing verde da propriedade, uma maneira eficiente de mostrar a preocupação do setor com as questões ambientais, sociais e econômicas", explicou a produtora rural que encabeça a iniciativa, Luciana Gabas.

As ações do programa, terão como base dois eixos temáticos: o de educação ambiental, onde serão avaliados os projetos e materiais didáticos sobre meio ambiente, voltados para os funcionários da propriedade rural e para a comunidade local, e o eixo de técnicas agronômicas de conservação do solo, referentes às medidas de conservação e preservação que forem realizadas, para além daquelas que já são exigidas pela legislação.

A programação e demais informações sobre o programa "Produtor Rural Amigo do Meio Ambiente" e "Empresa amiga do meio ambiente" serão divulgadas em breve pela diretoria do Sindicato rural.