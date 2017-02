Sistema Famasul participa de posse dos sindicatos rurais de Rio Verde de MT e Paranaíba

No lado esquerdo, Mauricio Saito e Launil José Marquesa. E no lado direito, Luiz Carlos Sagrilo Pavanelo e Mauricio Saito. / Divulgação

Os sindicatos rurais de Rio Verde de Mato Grosso e Paranaíba realizaram no final de semana, dias 03 e 04 de fevereiro, a cerimônia de posse da nova diretoria. O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito recebeu os novos presidentes e as respectivas diretorias. A coordenadora educacional do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e diretora- secretária da Federação, Terezinha Cândido, participou dos dois eventos.

Em Rio Verde de Mato Grosso, permanece na presidência do sindicato rural, Launil José Marquesan e o vice, Luiz Carlos Sagrilo Pavanelo. Já em Paranaíba, o novo presidente é Nilo Alves Ferraz acompanhado pelo seu 1º vice Arnaldo Barrenha Filho e 2º vice Wilberto Antônio de Amaral.

“É com muito orgulho que recebo os representantes da classe produtora desses municípios - presidentes, vices, secretários e suplentes, novos e veteranos nomes que aceitaram o grande desafio de representar a classe em regiões de destaques na pecuária e com o Agrinho, maior iniciativa de responsabilidade social do Senar/MS. Não tenho dúvidas de que as equipes estarão bem lideradas por Marquesan, que dará continuidade ao trabalho em Rio Verde de MT e Nilo que assume o sindicato em Paranaíba,’ ressalta o presidente do Sistema Famasul.

Participaram das cerimônias lideranças políticas e rurais, como prefeitos, vereadores, além dos presidentes dos sindicatos de Camapuã Saturnino, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste.

