Sindicato Rural retoma época dos grandes leilões de gado de corte na Capital

O presidente do SRCG, Alessandro Coelho, em entrevista ao "Giro Estadual de Notícias" do Grupo Feitosa - Foto: Arquivo/A Crítica

Visando ajudar os produtores a incrementar a comercialização na pecuária, nos processos de compra e venda de gado de corte, nas fases de cria, recria e engorda, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) passa a realizar leilões mensais. A primeira edição está marcada para acontecer no dia 31 de outubro e a segunda, no dia 28 de novembro.

De acordo com o presidente do SRCG, Alessandro Coelho a ação busca uma nova forma de comercialização junto aos produtores.” Campo Grande é um forte mercado da pecuária bovina e o segmento hoje encontra-se saindo da crise de vivemos nos últimos 4 anos. Diante disso estamos buscando fomentar de forma mais eficiente esta comercialização, e o sindicato ficar mais próximo do produtor rural”, frisou. Coelho lembra que os produtores do interior também podem participar.

Segundo ele, o cenário do mercado da pecuária teve um incremento expressivo. “ Os preços gado magro deram uma aquecida, porque o boi gordo também melhorou na semana, e mantém um preço estável, trazendo boas perspectivas no mercado futuro de melhora das cotações”, adiantou.

Ele enfatiza que o sindicato nunca teve um calendário de leilões. “Nossa meta hoje em dia é trabalhar de forma comercial com parceria junto a Corrêa da Costa Leilões e Estância Orsi para fomentar de forma mais veemente o mercado aqui em Campo Grande”, afirmou.

O presidente do SRCG esclarece que serão vendidos apenas animais magros. “A intenção é vender animais para engorda destinados a confinamentos que estão com grandes concentrações, mas tem pouca captação de gado. Com estas novas perspectivas de preços, este pessoal nos procurou para fomentar o mercado. Com a proximidade da indústria fica mais fácil para o produtor negociar no futuro este boi estando em Campo Grande. As pessoas podem comprar no leilão e levar nos confinadores que tem custos fixos”, concluiu.

Evento

O Leilão Agro Forte integra a campanha SRCG em Ação e alia maior lucratividade para quem pretende comercializar seus animais. O certame será realizado pela Corrêa da Costa Leilões e os vendedores que forem associados ao SRCG terão desconto na comissão de venda. O leilão acontecerá na Estância Orsi.

A compra e venda poderá ser feita presencialmente ou on-line, por meio da transmissão realizada via o site: www.correadacosta.com.br. Para mais informações, o produtor rural deve entrar em contato pelo telefone (67) 3341-2151.