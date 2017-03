Sindicato Rural de Água Clara realiza cerimônia de posse e entrega de certificados do Senar/MS

“Sindicato Rural de Água Clara pode comemorar. Mas devemos lembrar que os desafios também são enormes”. Esta foi a afirmação feita pelo presidente da instituição, Moacir Reis, durante a cerimônia de posse realizada na última terça-feira (14), com a presença de lideranças rurais e políticas do Estado.

Durante a cerimônia, Reis falou do potencial agropecuário de Água Clara. “Nosso município tem, atualmente, 529 produtores rurais, uma área destinada ao setor de 780 mil hectares, um rebanho de 458 mil cabeças. Temos como destaque o plantio de florestas, com 130 mil hectares, e uma área 180 mil hectares de reservas legais”, citou.

Para o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, Água Clara é um polo estratégico e comprova o potencial produtivo da agropecuária tanto na esfera municipal, como estadual e, até mesmo, federal. “Existe, atualmente, em Mato Grosso do Sul, 69 sindicatos rurais, contando com Água Clara. A nossa capilaridade é importante porque conseguimos entender as demandas de todo o Estado”.

Saito também destacou a relevância da representatividade rural do município. “O sindicato exerce um importante papel não só na defesa dos direitos dos produtores rurais, mas também em todo o município, na catalisação de todos os eventos que envolvem a economia e também o aspecto social”.

Moacir Reis é engenheiro florestal, atua como gerente agroflorestal, e é o atual diretor presidente da Reflore – Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas. “Moacir tem uma história de dedicação ao setor produtivo, tendo apresentado uma excelente atuação à frente da Reflore, desempenhando um importante papel aqui na Região. Tem uma vontade ímpar de destravar as questões que podem impactar nosso município”.

A biografia de Reis foi destacada também pelo vereador e presidente da Câmara, Vicente Amaro de Souza Neto: “Sabemos que os desafios existem, mas quando se tem credibilidade, os obstáculos se tornam pequenos”. Do mesmo modo, o prefeito municipal, Edvaldo Alves de Queiróz, acrescentou: “Quero parabenizar a toda equipe do sindicato rural, que junto a Moacir, está se dedicando plenamente ao setor”.

Entrega de Certificados – A cerimônia foi coroada com a entrega de certificados dos cursos do Senar/MS – Serviço de Aprendizagem Rural, referente às capacitações de FPR – Formação Profissional Rural e PS – Promoção Social.

“Foram mais de 20 cursos, atendendo a mais de 220 pessoas. O sindicato uma vez sendo fundado, há uma possibilidade de ampliação no atendimento. Temos uma pecuária e um plantio de florestas que exige mão de obra especializada”, afirmou Saito.

A expectativa é de um forte crescimento ao longo deste ano. “Nosso sindicato nasce para ser forte. A meta é ter dois cursos por semana”, acrescentou Reis. Em concordância, a mobilizadora, Simone Oliveira, também vereadora do município, falou dos planos para este ano. “Aceitei o desafio oferecido pelo presidente de me tornar a mobilizadora do sindicato, ajudando a levar capacitação aos trabalhadores rurais de Água Clara, nas diversas áreas de atuação. Todos os cursos são gratuitos e, com certeza, vamos realizar cinco vezes mais capacitação em relação em 2016”.

Além das lideranças já citadas, estiveram presentes o diretor tesoureiro do Sistema Famasul, Luís Alberto Moraes Novaes; a diretora-secretária, Terezinha Candido; o diretor executivo, Lucas Galvan; o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Marco Garcia de Souza e o diretor da Reflore/MS, Benedito Mário Lázaro.

