Sindicato Rural auxilia pecuarista na compra e venda de gado

Da Redação com Assessoria

A compra e venda poderá ser feita presencialmente ou on-line - Foto: Divulgação

No intuito de auxiliar produtores na compra e venda de gado de corte, nas fases de cria, recria e engorda, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) passa a realizar leilões mensais. A primeira edição está marcada para acontecer no dia 31 de outubro e a segunda, no dia 28 de novembro.

“Nossa intenção é oferecer assistência aos pecuaristas e mais uma opção, para o momento de compra e comercialização dos seus lotes. Queremos também fortalecer a cadeia produtiva, unir a classe e contribuir para o setor rural em nossa cidade”, relata o diretor do Sindicato, Ronan Salgueiro.

O Leilão Agro Forte integra a campanha SRCG em Ação e alia maior lucratividade para quem pretende comercializar seus animais. O certame será realizado pela Corrêa da Costa Leilões e os vendedores que forem associados ao SRCG terão desconto na comissão de venda. O leilão acontecerá na Estância Orsi.

A compra e venda poderá ser feita presencialmente ou on-line, por meio da transmissão realizada via o site. Para mais informações, o produtor rural deve entrar em contato pelo telefone (67) 3341-2151.