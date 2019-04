Sicredi promove painel sobre agronegócio durante a Expogrande

Sicredi e a Acrissul promovem o Painel Perspectiva do Agronegócio 2019, no Tatersal de Elite, durante a Expogrande - Divulgação

No dia 5 de abril, às 9 horas, o Sicredi e a Acrissul promovem o Painel Perspectiva do Agronegócio 2019, no Tatersal de Elite, durante a Expogrande.

O palestrante do evento será o economista e atual superintendente de Riscos e Economia do Banco Cooperativo Sicredi, Alexandre Englert Barbosa. O economista tem vasta experiência no segmento, inclusive é responsável pela área que colocou o Sicredi quatro vezes nos últimos cinco anos entre aquelas com as melhores projeções econômicas no país, segundo o Banco Central.

Alexandre defende que a redução das contas públicas é primordial para a revisão da carga tributária, mantendo mais recursos no setor privado, que é quem tem maior capacidade de investimento.

O evento contará com a presença do presidente da Central Sicredi Brasil Central Celso Figueira que destaca a importância do evento aos associados no Estado. “É de extrema importância oportunizar momentos como este aos nossos associados para auxiliar nas tomadas de decisão de seus negócios, analisando um cenário mais amplo da economia e do agronegócio no Brasil”, destacou.

O painel é gratuito e para participar é preciso confirmar a presença acessando o link http://bit.ly/2TFOx8v