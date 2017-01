Showtec terá palestra sobre rentabilidade na produção de transgênicos

No Brasil, o uso de sementes transgênicas, especialmente as variedades resistentes a insetos, vem aumentando ano a ano devido à sua maior eficiência / Reprodução

O programa Boas Práticas Agronômicas, sob coordenação do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), participa no dia 19 de janeiro do Showtec, evento agrícola realizado pela Fundação MS na cidade de Maracaju (MS). Na ocasião, o doutor em Fitopatologia Marcelo Gravina apresentará a palestra “Como fazer sua produção transgênica não perder rentabilidade”.

No Brasil, o uso de sementes transgênicas, especialmente as variedades resistentes a insetos, vem aumentando ano a ano devido à sua maior eficiência no controle de pragas e facilidade no manejo. Com esses benefícios, é possível otimizar o uso de insumos agrícolas e aumentar a produtividade.

O Showtec 2017 acontece de 18 a 20 de janeiro em Maracaju e irá reunir mais de 120 expositores para apresentar informações técnicas e inovação tecnológica. A expectativa é de que o evento reúna mais de 16 mil pessoas.

SHOWTEC - 18 a 20 de janeiro de 2017 - Estrada da Usina Velha - Km 02 - Maracaju MS (67) 3454 2631.

Saiba mais AQUI.

Veja Também

Comentários