Showtec 2017 tem presença de autoridades e produtores em abertura oficial

A Showtec 2017 é o primeiro grande evento do calendário nacional das feiras de agronegócio e o principal instrumento de difusão de tecnologia e agropecuária fornecida pela Fundação MS e pelas principais instituições de pesquisas nacionais, bem como, pelas mais relevantes empresas de agro.

As tecnologias apresentadas para o campo visam o aperfeiçoamento do setor de agro da região do Centro-Oeste, em especial de Mato Grosso do Sul, melhorando a atividade e contribuindo para a sustentabilidade do agronegócio, contando com a parceria entre a Fundação MS, o Sistema Famasul, a OCB-MS e Aprojosa-MS.

O evento recebeu representantes de todas as entidades, como o governador licenciado Reinaldo Azambuja, o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Morais Novaes, senador Waldemir Moka e a deputada federal Tereza Cristina.

De acordo com o presidente da Fundação MS, “o showtec traz produtores e mantenedores para a troca de informações e conhecimento das novas tecnologias disponíveis no mercado, o que ajuda os pesquisadores a tornar a pesquisa mais dinâmica”.

O governador licenciado Reinaldo Azambuja pontuou a necessidade de divulgar mais a pecuária e citou o enredo divulgado pela escola de samba Imperatriz, dizendo que “isso demonstra o despreparo e o desconhecimento das pessoas com relação ao setor e precisamos trabalhar junto com o senador Moka e a deputada federal Tereza Cristina para que eliminemos esta situação”, conclui o governador.

Com relação ao cumprimento do papel Governo do Estado para o desenvolvimento da tecnologia agropecuária, o senador Moka disse que, "com todas as dificuldades pela qual passa a economia do país, na medida do possível o governador Reinaldo Azambuja tem contribuído, até porque ele veio desse setor e conhece as dificuldades de perto".

A deputada federal Tereza Cristina comentou sobre vários projetos que estão sendo desenvolvidos em Brasília, "a gente trabalha para o Brasil, mas claro que o Mato Grosso do Sul, está inserido nesse todo, estamos trabalhando pela agricultura e alguns pontos são importantes, será um ano difícil para a política, mas teremos a lei para estrangeiros, a lei de defensivos, entre outras, visando a melhoria do setor", pontua.

