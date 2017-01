Showtec 2017 encerra com público superior a 16 mil pessoas

Os três dias de apresentação de tecnologias, pesquisas, insumos e maquinários no Showtec 2017, em Maracaju (MS), reuniram 16.332 mil pessoas. O evento, realizado pela Fundação MS, abriu o calendário de eventos do agronegócio no Estado e apresentou as novidades de pesquisa da entidade, além de trazer 120 expositores em um espaço de 120 mil metros quadrados.

“Em mais um ano, conseguimos disseminar o conhecimento. A difusão da pesquisa e tecnologia é o maior objetivo desse evento que vem para agregar práticas que podem melhorar a produtividade e gestão da produção”, avalia o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes.

Foram mais de 500 tecnologias disponíveis para o produtor rural. Somente nas áreas de pesquisa, a Fundação contabiliza mais de 100 cultivares de soja e 150 híbridos de milho. Ao todo, a instituição conta com 12 unidades de pesquisa distribuídas em todo o Estado. “As tecnologias são testadas por nossos pesquisadores, e posteriormente levamos ao produtor rural. O Showtec é essencial para que possamos disseminar cada vez mais essas ferramentas no meio agropecuário”, ressalta o diretor executivo da entidade, Alex Melotto.

Durante os três dias de evento, o público teve acesso a debates sobre manejo de pastagens para aumento da produção bovina, bem estar animal, melhoramento genético, sucessão familiar, entre outros. Além disso, os desafios para a cultura da soja e do milho safrinha, pequenos negócios rurais, bem como visitas a campo e identificação de insetos agrícolas também foram destaques.

