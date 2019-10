Setor agropecuário de Mato Grosso do Sul é destaque na geração de empregos

Foram 917 oportunidades criadas, com carteira assinada - Foto: Divulgação

Acompanhando o desempenho nacional, MS tem o melhor setembro dos últimos quatro anos na geração de empregos. Foram 917 oportunidades criadas, com carteira assinada.

Destaque para o setor de Agropecuária, que foi o que gerou mais empregos, com 342 novas vagas preenchidas, seguido do Comércio, Construção Civil e Serviços. Os números da Construção Civil chamaram a atenção do secretário Jaime Verruck, da Semagro .

Os municípios que mais geraram empregos foram Campo Grande, Dourados, Naviraí e Sidrolândia. Verruck destaca que o cenário para o final de ano é bastante positivo.

Ainda segundo estimativas da Fecomércio, o setor ainda deve gerar 5 mil vagas nos próximos meses, o que na avaliação do secretário mostra a importância do dinamismo da atividade econômica na geração de emprego.