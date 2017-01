Senar/MS organiza visita de caravanas com produtores e técnicos

Com objetivo de promover a atualização de informações tecnológicas para técnicos de campo, instrutores e produtores rurais assistidos pela metodologia de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial, o Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural organizará caravanas guiadas para visitação da edição 2017 do Showtec, realizada entre os dias 18 e 20 de janeiro, na sede da Fundação MS em Maracaju.

Estabelecida nacionalmente como uma das feiras com maior destaque tecnológico, o Showtec é destinado a produtores, empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos e comunidade em geral. As visitas serão divididas entre os dias 19 e 20 de janeiro: no primeiro dia voltadas aos prestadores de serviços e colaboradores do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, e no segundo dia, a produtores rurais atendidos pelo programa Hortifruti Legal, nos municípios de Figueirão e Maracaju. Ao todo, a caravana reunirá 90 pessoas.

Na avaliação da gestora do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Produtor, Mariana Urt, a iniciativa possibilita a integração entre as duas pontas do setor produtivo, técnicos e produtores rurais, além de estimular a aproximação de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. “Ano passado organizamos a participação de 80 produtores rurais que puderam acompanhar as novidades tecnológicas na produção pecuária e de hortifrutigranjeiros. Este ano aproveitamos para ampliar o convite aos nossos principais multiplicadores que são os instrutores e técnicos de campo”, argumenta.

Na edição de 2016, produtores rurais atendidos no Hortifruti Legal e Mais Leite, oriundos de seis municípios participaram da Showtec. O Senar/MS aproveitou para demonstrar tecnologias produtivas e resultados obtidos em propriedades atendidas no Mais Inovação, programa que atua na construção de planos de negócios gerenciados a partir da inserção de inovações tecnológicas que vão do manejo a gestão estratégica e financeira.

Sobre o Showtec - Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

