Senar/MS melhora rentabilidade de suinocultores do Estado

O setor de suínos é uma das cadeias produtivas atendidas pelo Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que também oferece um programa de melhoria contínua para as suinoculturas de Mato Grosso do Sul, o Granja Plus.

Segundo a analista técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS e coordenadora do programa Fernanda Oliveira, o Granja Plus atua em todos os sistemas de produção, como: Unidades Produtoras de Leitão - UPL, Crechário, Terminação e Ciclo Completo, nos temas de 5S, Saúde e Segurança, Biossegurança, além de outros e tem a duração de 18 meses e conta com a assistência que acompanha e orienta os produtores.

Em 2018 foram atendidos 60 produtores em municípios como Dourados, Glória de Dourados, Itaporã e São Gabriel do Oeste, entre outros. Para o ano de 2019, a projeção é dobrar o número de produtores atendidos. “A receptividade está sendo muito boa, eles estão contribuindo com as informações gerenciais do empreendimento para que seja realizado o levantamento dos indicadores técnicos e econômicos da atividade e para o acompanhamento dos lotes”, explica a analista.

O projeto tem beneficiado os produtores do estado em se adequar principalmente nas legislações trabalhistas, ambientais e na segurança do trabalho, além de construções rurais e biossegurança. O Senar/MS também oferece cursos de FPR (Formação Profissional Rural) e PS (Promoção Social) para capacitação de mão de obra.

Apesar da queda nas exportações de suínos nos dois primeiros meses de 2019, no comparativo ao ano anterior, os produtores continuam trabalhando para atingir metas positivas e o Granja Plus tem auxiliado neste processo. “Quanto maior o número de propriedades com bom nível de sustentabilidade, mais desenvolvido e fortalecido estará o setor no estado” finaliza.