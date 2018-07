Senar/MS leva práticas agropecuárias com oficinas para feira de negócios

Os eventos são voltados para agricultura de precisão, culinária e trato animal - Divulgação

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promoverá, durante os cinco dias da Campo Grande Expo, compartilhamento de conhecimento e informação com as oficinas gratuitas oferecidas aos participantes da feira de negócios, que acontece entre os dias 16 e 20 de julho, em Campo Grande, no Espaço Terra Nova Eventos.

O evento tem como objetivo fomentar a inovação para os produtores rurais e trazer as melhores oportunidades para quem busca sustentabilidade e aumentar a capacidade de produção e renda nas atividades do agronegócio. Além das capacitações do Senar/MS, patrocinador da iniciativa, serão realizadas provas de animais, leilões, treinamentos, palestras e rodas de negócios.

“Nas oficinas gratuitas voltadas à agricultura de precisão, processamento de alimentos, e confecção de tralhas para equinos, que são paramentos muito úteis na lida diária do campo, visamos difundir o conhecimento em gestão e produção para o fortalecimento do setor em Mato Grosso do Sul”, afirma o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

Confira abaixo as informações sobre as capacitações do Senar/MS na Campo Grande Expo:

Oficina: Utilização de drones como ferramenta na Agricultura de Precisão

Carga horária: 4 horas

Objetivo: considerar o uso de drones como tecnologia de precisão e sua utilização em propriedades rurais, respeitando as legislações vigentes.

Data: 16/07 | Dia do Jovem no Campo

Horário: matutino ou vespertino

Participantes: 15 pessoas

Oficina: Confecção de tralhas de cabeça para equinos

Carga horária: 4 horas

Objetivo: confeccionar de tralhas de cabeça para equinos, utilizando fio de polipropileno.

Data: 17/07 | Dia do Pantaneiro

Horário: matutino ou vespertino

Participantes: 12 pessoas

Oficina: Empreender no Campo – preparo de doce pastoso de laranja com banana

Carga horária: 4 horas

Objetivo: conhecer as técnicas de preparo de doce pastoso de laranja com banana.

Data: 18/07 | Dia da Mulher do Agro

Horário: matutino ou vespertino

Participantes: 15 pessoas

Oficina: Boas práticas na produção de leite

Carga horária: 4 horas

Objetivo: conhecer as boas práticas na produção de derivados do leite.

Data: 19/07 | Dia do Leite

Horário: matutino ou vespertino

Participantes: 15 pessoas

Oficina: Agricultura de Precisão

Carga horária: 4 horas

Objetivo: conhecer os sistemas de gerenciamento da propriedade por meio do uso de tecnologias e ferramentas.

Data: 20/07 | Dia da Lavoura

Horário: matutino ou vespertino

Participantes: 15 pessoas

As vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail: campograndeexpo@certfica.com.br. A Campo Grande Expo conta com o patrocínio do Senar/MS e apoio da Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.