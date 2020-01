Senai vai apresentar na Showtec portfólio de inovações e tecnologia para a agroindústria

O stand do Senai terá duas unidades móveis, uma de multiuso e outra de mecânica de máquinas agrícolas - Foto: Divulgação/Assessoria

Imagine poder entrar em uma unidade móvel utilizada para cursos de mecânica de máquinas agrícolas e, no mesmo espaço, ver de perto um laboratório de análise de alimentos e um laboratório de sementes que analisa e separa grãos. Pois agora já pode parar de imaginar e conferir tudo isso de perto no stand que o Senai vai montar durante o Showtec 2020, que começa nesta quarta-feira (22) e prossegue até sexta-feira (24) no Espaço da Fundação MS, localizado no quilômetro 2 da Estrada da Usina Velha, em Maracaju.

Considerado o maior evento agropecuário de Mato Grosso do Sul, o Showtec terá um espaço onde o Senai poderá mostrar alguns dos serviços de inovação e tecnologia disponibilizados pela instituição para as agroindústrias do Estado. Durante a feira tecnológica, os visitantes que passarem pelo stand do Senai poderão conhecer todo o portfólio da instituição voltado para esse segmento produtivo.



“Temos uma parceria muito forte com a Fundação MS, realizadora do Showtec, para fomentar o agronegócio na parte de inovação e tecnologia e esse evento é uma vitrine para apresentarmos o que temos a oferecer para grandes produtores rurais”, afirmou o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, destacando que o objetivo é mostrar que a instituição pode ajudar na melhoria do processo de produção em todas as etapas do processo produtivo.

“Podemos atuar em diversas áreas, desde o plantio, ração de animais e colheita até o final da produção, tanto na indústria como na parte de armazenamento em silos. Enfim, auxiliamos todo o processo, oferecendo soluções que melhoram a redução de custos e aumento de produtividade”, completou Rodolpho Mangialardo.

Produtos e serviços

Para isso, o stand do Senai terá duas unidades móveis, uma de multiuso e outra de mecânica de máquinas agrícolas, além dos serviços desenvolvidos pelo Senai Empresa em realidade aumentada, que permitem que o cliente possa ter uma apresentação em 3D a partir de um documento plano, e os serviços de energias renováveis, alternativa limpa para reduzir os gastos com conta de energia.

Já o IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), localizado em Dourados, levará o laboratório de análise de alimentos, com equipamentos utilizados para medir o PH dos alimentos, desde água até sólidos, identificar polímeros como glicose e sacarose, para medir a atividade da água nos alimentos e para calcular a quantidade de gordura presente em alimentos e rações.

O IST Alimentos e Bebidas também apresentará aos visitantes do Showtec o laboratório de análise de sementes, credenciado pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a exercer a atividade de análise em sementes de soja e milho. Para a feira, serão levados equipamentos como o germinador de sementes, mostruário de sementes, quartiador de sementes e homogeneizador de amostras.