Semana Estadual do Leite 2020 tem programação virtual e desafio

Até o próximo dia 7 de junho, acontecem uma série de atividades desenvolvidas para marcar a Semana Estadual do Leite 2020, incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul - Foto: SECOM GOV MS

Até o próximo dia 7 de junho, acontecem uma série de atividades desenvolvidas para marcar a Semana Estadual do Leite 2020, incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

Diversas palestras sobre a conjuntura estadual e indicadores da cadeia produtiva, debates sobre a sanidade e gestão na bovinocultura de leite até cursos, lançamento de música e aula de culinária serão transmitidas pelas redes sociais.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck explica que o objetivo é despertar no consumidor a importância do produto, com foco no aumento no consumo.

A maior parte da programação é virtual devido às precauções da pandemia do Covid-19 e também assim poderá ser acessada pelo maior número de pessoas.

No domingo, dia 31, uma live com a participação de cantores regionais arrecadou doações para entidades sociais, e segue durante toda a semana.

Para mais informações sobre o trabalho da Câmara, que está a frente da organização, e a programação da Semana do Leite, acesse http://www.camarasetorialdoleite.ms.gov.br/.