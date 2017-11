Semagro e Agraer participam de oficina sobre agricultura familiar e comércio bilateral na Bolívia

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado estará presente na Oficina Técnica Preparatória para a Reunião do Comitê Binacional de Integração Bolívia-Brasil, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, na cidade boliviana de Puerto Suarez. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) vão participar da capacitação.

Evento discutirá a criação de um programa de produção de vegetais e leguminosas, tendo em vista o fortalecimento da agricultura familiar e da comercialização entre os dois países. A realização é da Embaixada da Bolívia no Brasil e do Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Durante o encontro, serão apresentados os estudos “Cenário de Importação Hortifrutícola no Brasil: possibilidades e abertura para o mercado boliviano” e “Abastecimento alimentar transfronteiriço em Corumbá e Puerto Soares – Brasil e Bolívia”. A oficina também terá apresentações sobre os acordos internacionais comerciais entre a Bolívia e o Brasil.

O evento contará com a presença do embaixador da Bolívia no Brasil, José Kinn Franco; o embaixador do Brasil na Bolívia, Raimundo Santos Rocha Magno, além dos representantes da FAO no Brasil, Alan Bojanic, e da FAO Bolívia, Crispim Moreira. Também participam outros representantes dos governos brasileiro e boliviano, bem como especialistas, técnicos e produtores rurais.

Durante os dois dias, estão previstos debates sobre propostas para ampliar a produção agrícola e o comércio entre os dois vizinhos. Outras atividades incluem a formação de pré-acordos ao longo da oficina.

Serviço

O que: Oficina Técnica Preparatória para a Reunião do Comitê Binacional de Integração Bolívia-Brasil

Quando: 7 e 8 de novembro de 2017

Onde: Hotel Pantanal – Puerto Suarez, Bolivia

Foto: Néia Maceno