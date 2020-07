Segunda nuvem de gafanhotos pode se deslocar para o MS

A nuvem se encontra a cerca de 160 km da fronteira com o estado do Rio Grande do Sul - (Foto: Reprodução)

Em uma live realizada ontem (16), o Ministério da Agricultura relatou que mais uma nuvem de gafanhotos está se formando em Teniente Pico, no Paraguai. As possibilidades são de que os animais se desloquem para os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná.

Só em 2020 é o segundo grupo da praga que ameaça plantações brasileiras. Há uma outra nuvem que segue na província de Corrientes, na Argentina. A nuvem está sendo monitorada pelos Técnicos do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do país vizinho.

A nuvem se encontra a cerca de 160 km da fronteira com o estado do Rio Grande do Sul. Parte da população dos insetos foi reduzida pela equipe do Senasa.

Por conta das baixas temperaturas, a nuvem se locomoveu pouco nos últimos dias. A população de insetos está próximo ao rio Ávalos. A pulverização de praguicida só pode ser feita por terra, por conta do risco de contaminação do córrego, não é possível utilizar aviões agrícolas.