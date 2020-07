SAD realiza leilão de 38 bovinos da raça Nelore nesta sexta-feira

O leilão e a avaliação acontecerão na rodovia UEMS - (Foto: Reprodução)

Está marcado para essa sexta-feira (24.07) o leilão de 38 bovinos da raça Nelore, que será realizado pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) em Aquidauana.

São dois lotes de bovinos distribuídos da seguinte forma: 18 fêmeas acima de 36 meses, avaliadas em R$ 32.400,00 e 20 machos de 18 a 24 meses, avaliados em R$ 38.000,00. Os gados eram utilizados na área de pesquisa do curso de zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional. Os interessados poderão realizar a avaliação exclusivamente visual no dia 24 de julho, das 08h às 14h30. Logo em seguida, às 15h, será realizada a abertura da sessão.

O leilão e a avaliação acontecerão na rodovia UEMS, km 12, localizada no município de Aquidauana. Para conferir o edital completo, adendos e demais avisos, os interessados devem acessar o site da Central de Compras, menu “Editais de Licitação”.